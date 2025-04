OM ‍: 1 million d'euros, Marseille explose son budget à Rome

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une délégation de 50 personnes a quitté mardi Marseille pour s'installer en Italie afin de se mettre au vert à l'entame du sprint final de Ligue 1. L'OM a choisi un palace très luxueux et la facture risque d'être colossale.

Roberto de Zerbi ayant décidé de s'éloigner de la Commanderie pour préparer les quatre derniers matchs de la saison de Ligue 1, l'entraîneur italien a rapidement obtenu l'accord de Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour s'installer avec ses joueurs au Cavalieri Waldorf Astoria, un des hôtels les plus luxueux de Rome avec une vue extraordinaire sur la cité éternelle. Si Adrien Rabiot et ses coéquipiers s'entraîneront à 45 minutes de ce palace, ils auront tout de même un hébergement de luxe, cet hôtel ayant même sur son toit le seul restaurant trois étoilés de la capitale italienne. Avec des chambres à 500 euros la nuit, et le fait que les familles des joueurs devraient également venir passer quelques jours avec la délégation, la facture totale va être colossale pour l'Olympique de Marseille.

Palace 5 étoiles et resto 3 étoiles, l'OM ne recule pas

Même s'il est vrai que le club de Frank McCourt a énormément à gagner financièrement avec une qualification pour la Ligue des champions, comme Mehdi Benatia l'a reconnu la semaine passée, le coût total de cette mise au vert sera énorme. En effet, même si pour l'instant l'OM a réservé jusqu'au déplacement à Lille le 4 mai, les dirigeants envisagent de rester à Rome jusqu'à deux jours du dernier match de la saison, le 17 mai au Vélodrome contre Rennes. Et à en croire L'Equipe, cette décentralisation de Roberto De Zerbi et de son équipe dans le palace romain pourrait finalement coûter 1 million d'euros à l'Olympique de Marseille.

« Cela risque de coûter un million d’euros au club s’ils vont jusqu’au bout. Mais pourquoi ne pas le faire à l’année puisque visiblement le microcosme du club marseillais joue contre eux selon Mehdi Benatia », a ironisé Grégory Schneider dans L'Equipe du Soir en évoquant ce stage longue durée en Italie. Il est vrai que si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions sera probablement anecdotique et restera comme un bon souvenir dans une saison qui a été très longue pour l'Olympique de Marseille.