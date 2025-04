L’OM a emmenagé dans un palace à Rome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

On en sait plus sur l’endroit dans lequel l’OM a pris ses quartiers à Rome, pour plusieurs semaines de mise au vert. On peut le dire, les dirigeants marseillais ont sélectionné l’endroit avec goût.

A la demande de Roberto De Zerbi, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont s’envoler ce mardi pour Rome pour une longue mise au vert qui doit permettre aux Phocéens de préparer au mieux le sprint final en Ligue 1. L’OM restera dans la capitale italienne au moins deux semaines, et reviendra simplement les veilles de match avant de repartir aussi sec. Cette mise au vert pourrait s’étendre jusqu’à la fin de la saison, un moyen pour Roberto De Zerbi d’unir davantage son groupe et ainsi atteindre les objectifs, à savoir la qualification en Ligue des Champions. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous en dit plus sur l’endroit sélectionné par les dirigeants de l’OM pour cette longue mise au vert.

Le journal aux pages roses indique qu’avec l’aide de l’avocat Andrea Serami, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont sélectionné l’hôtel Cavalieri Hilton et le Riano Athletic Center. Les conditions sur place sont optimales pour les Olympiens : 40 hectares, 7 terrains de football, un stade de 2500 places, une salle de musculation, deux piscines, un restaurant. Autant dire que l’OM ne manquera de rien durant son séjour italien, que les joueurs pourraient finir par apprécier même si certains ne sautaient pas au plafond à l’idée de quitter leur famille plusieurs jours. Reste maintenant à voir si ce stage, très inhabituel pour un club français à ce stade de la saison, aura les effets escomptés par l’état-major de l’OM et par Roberto De Zerbi. Premiers éléments de réponse dès dimanche soir, avec la réception du Stade Brestois au Vélodrome. Un match qui peut permettre à Marseille de consolider sa deuxième place et prendre une vraie option sur une qualification directe en Ligue des Champions.