OM ‍: 00h01, ce transfert s'écroule brutalement

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Neal Maupay à Salonique, c'était bien parti dans la journée de mardi. Mais faute de parvenir à un accord à temps, le club grec a quasiment abandonné la piste menant à l'attaquant de l'OM.

Le marché est terminé dans les grands championnats européens, mais des joueurs indésirables peuvent encore partir. Il reste en effet encore quelques jours dans plusieurs pays pour se renforcer, et des ventes sont encore possibles. De quoi donner un sérieux espoir à l’OM pour voir Neal Maupay sortir par la petite porte. L’attaquant français a bien compris que Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui cette saison, et que son temps de jeu allait être réduit à néant s’il ne se trouvait pas un nouveau point de chute.

L’ancien niçois et stéphanois a failli rebondir en Italie ou en Premier League, mais aucun accord n’a été trouvé. Maintenant que ses choix sont réduits, Neal Maupay se projetait il y a quelques heures encore sur un avenir en Grèce affirme Athlos News. Le média hellénique assurait que le PAOK Salonique avait avancé dans les discussions avec Marseille pour récupérer l’attaquant qui a été acheté par l’OM récemment, après son prêt en provenance d’Everton.

🚨Update: the club and the player failed to reach an agreement before the European list deadline.



Any move would mean Maupay couldn't play in Europa League, so it is very unlikely to happen at this point.#PAOK #MercatOM #TeamOM https://t.co/WPApiH4Az1 — Hellas Football (@HellasFooty) September 2, 2025

La formation de Salonique estimait être en bonne position pour conclure cette signature, même si aucun détail n’a émergé sur la transaction, que ce soit un prêt ou un achat. Les discussions s’étaient accélérées dans la journée de mardi, avec l’intérêt du joueur également. Mais Salonique rêvait de boucler cette signature avant mardi soir minuit, afin de pouvoir mettre Neal Maupay sur la liste des joueurs sollicités pour la Coupe d’Europe cette saison. Faute d’un accord express, ce ne sera donc pas le cas, et cela a beaucoup refroidi les dirigeants du PAOK, pour qui faire un effort financier pour faire signer Maupay et ne pas pouvoir l’utiliser en Coupe d’Europe n’a pas beaucoup de sens. A moins que l’OM ne renonce à toute indemnité de transfert, la presse grecque évoque une signature à Salonique désormais bien compromise.