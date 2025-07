OL ‍: Malick Fofana fait de l'OM son dernier choix ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est disposé à faire un énorme coup cet été lors du mercato. Les Phocéens vont tenter leur chance pour récupérer Malick Fofana, qui envisage de quitter l'OL, mais pas vraiment pour Marseille.

L'Olympique de Marseille est un club à suivre cet été sur le marché des transferts. Le retour prochain du club phocéen en Ligue des champions suscite énormément d'intérêt de la part des fans et observateurs marseillais. Ces derniers veulent que leur club ait le meilleur effectif possible. L'OM travaille dur sur le marché des transferts. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont deux noms en tête pour venir renforcer leur secteur offensif : Igor Paixão (Feyenoord) et Malick Fofana (OL). Avec la récente blessure du Brésilien, l'OM pourrait bien décider de tout donner dans le dossier menant au Belge de Lyon. Mais ce n'est pas si simple.

Fofana, l'OM n'a presque aucune chance de succès

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

Si la direction phocéenne est plus qu'intéressée par Fofana, ce dernier ne sera pas bradé par les Gones. Les Lyonnais comptent bien demander plus de 40 millions d'euros pour le lâcher. Pour ne rien arranger, l'OM doit faire face à la concurrence d'autres clubs européens pour le joueur de 20 ans. Selon Anfield Index, Liverpool et le Bayern Munich sont en effet chauds pour signer le natif d'Alost cet été. Pour le média, si l'un des deux clubs faisait une approche concrète au joueur belge, alors Fofana n'hésiterait pas et ferait passer l'OM au second plan. Les Phocéens ont donc tout intérêt à foncer sur d'autres pistes. Si la possibilité de récupérer Fofana est belle au vu des difficultés financières de l'Olympique Lyonnais, peu de chances que l'ancien de La Gantoise priorise une arrivée sur la Canebière en sachant les mastodontes qui le suivent. Le mercato est encore long, mais Fofana ne fait clairement pas d'un transfert à l'OM son grand rêve pour cet été.