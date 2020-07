OL : Lyon défie Marseille au mercato, Villas-Boas fulmine

Dans : OM.

En marge de la victoire de l’OM en amical face à Pinzgau, André Villas-Boas a évoqué le dossier Leonardo Balerdi.

L’international argentin est dans le viseur du club phocéen depuis plusieurs jours mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec le Borussia Dortmund. « Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund pour l’instant. On négocie, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité » expliquait notamment dimanche soir l’entraîneur portugais, particulièrement fan du défenseur du Borussia, qu’il a eu l’occasion d’observer à de nombreuses reprises lorsque ce dernier évoluait encore à Boca Juniors (jusqu'en janvier 2019).

Reste à voir quels sont les autres clubs intéressés puisque pour l’heure, seul l’intérêt de l’Olympique de Marseille a filtré. A en croire les informations de l’insider Yo.Z, il n’est pas impossible que Lyon ait très récemment avancé ses pions dans ce dossier. Tout comme, à un degré moindre, le Stade Rennais. De quoi rendre furax André Villas-Boas… « Donc Lyon serait aussi venu ces derniers jours aux nouvelles pour un certain Leonardo Belardi... Joueur proposé à Rennes aussi, le club breton n'a pour l'instant pas encore creusé la piste, est ce parce que le joueur ne fait l'unanimité en interne?... Aucune idée pour le moment » a publié l’informateur, pour qui Marseille n’est donc pas l’unique club français à s’intéresser de près à Leonardo Balerdi. Si le club phocéen est loin d’être le club le plus riche de Ligue 1, il est en revanche le seul avec le PSG à être certain de disputer la Ligue des Champions l’an prochain. Un atout de poids qui pourrait faire pencher la balance auprès de Leonardo Balerdi, mais également du Borussia Dortmund dans l’optique d’un prêt.