Officiel : Yohann Pelé prolonge une saison à l'OM !

Dans : OM.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Yohann Pelé a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire en faveur de l’OM.

Dans un communiqué publié ce mardi en début d’après-midi, l’Olympique de Marseille a confirmé la prolongation de son gardien remplaçant d’une saison supplémentaire. « Cette saison encore « l’Albatros » s’est montré décisif quand André Villas-Boas a fait appel à lui. En décembre dernier, à Metz, il sort un penalty qui permet à son équipe de revenir avec un point important. Quelques semaines plus tard il en stoppe un nouveau, à Lyon en Coupe de France, laissant ses coéquipiers à égalité à un moment important de la rencontre. En 5 saisons à l’OM, Yohann a disputé 85 matchs, avec notamment deux demi-finale européenne à son actif, et aura réalisé 29 clean-sheet. Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe » explique notamment le club phocéen. Lundi, le journal L’Equipe indiquait dans ses colonnes que le coach André Villas-Boas appréciait tout particulièrement le calme et le professionnalisme de Yohann Pelé. Le voilà récompensé…