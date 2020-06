OM : Yohann Pelé prolongé, Eyraud impose un deal inédit

Dans : OM.

Plutôt que de dénicher une doublure à Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille négocie une prolongation de contrat avec Yohann Pelé, mais de manière très économe.

Pourquoi chercher ailleurs ce que vous avez déjà dans votre effectif ? L’OM avait besoin de recruter une doublure pour Steve Mandanda, le contrat de Yohann Pelé s’achevant dans deux semaines. Mais du côté de Jacques-Henri Eyraud on s’est dit que le scénario le plus raisonnable était peut-être de proposer au gardien de but de 37 ans de continuer un an de plus sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, André Villas-Boas n’ayant aucun souhait sur ce poste de portier suppléant, le président du club phocéen discute donc avec Yohann Pelé afin de trouver un accord pour qu’il reste à l’OM. Cependant, le quotidien régional affirme que Jacques-Henri Eyraud a mis une condition préalable aux négociations.

En effet, le patron de l’Olympique de Marseille ne veut pas que l’agent de Yohann Pelé soit mêlé à cette prolongation et que Pelé discute directement avec lui des termes de cette extension de contrat. Non pas que Jacques-Henri Eyraud soit particulièrement remonté contre ce dernier, mais il s’agit simplement d’éviter d’avoir à verser une commission au représentant du gardien de but. Même si la somme n’est pas colossale, le patron de l’OM veut envoyer un signal alors que le mercato est ouvert depuis une semaine en France. L’Olympique de Marseille a l’intention de serrer l’ensemble des boulons, et personne ne devra l’oublier au moment de discuter avec le club phocéen. L'agent de Yohann Pelé est le premier à l'apprendre, mais probablement pas le dernier.