Officiel : L’OM vend Caleta-Car à Southampton

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A la dernière seconde du marché des transferts, Duje Caleta-Car a quitté l’OM. Le défenseur croate, fait l’objet d’un transfert pour une somme qui risque de faire grincer des dents à Marseille, puisque Southampton le récupère pour 8 millions d’euros. Mais le défenseur central n’avait plus qu’un an de contrat, et l’OM se devait de faire encore une vente cet été.