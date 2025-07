Officiel ‍: L'OM recrute deux cracks de l'ASSE et du Paris FC

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a annoncé ce jeudi matin les signatures de Fodé Camara en provenance de l’ASSE et de Félix Bienck, recruté au Paris FC.

Les deux joueurs vont dans un premier temps rejoindre la Pro 2 avant d’espérer intégrer le groupe de Roberto De Zerbi à plus long terme. « L'Olympique de Marseille enregistre l'arrivée de deux joueurs qui évolueront avec le groupe pro 2 cette saison. Fodé Camara (18 ans, défenseur central international U18 français en provenance de l’AS Saint-Etienne) et Félix Bienck (17 ans, arrière latéral international U17 français en provenance du Paris FC), rejoignent l’OM. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à Fodé et Félix » indique le club phocéen dans son communiqué officiel.