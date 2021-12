Officiel : L'OM prolonge avec Puma jusqu'en 2028

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Equipementier de l’Olympique de Marseille, Puma va rester le partenaire du club phocéen pour les années à venir.

La marque allemande a annoncé la poursuite de la collaboration avec l’OM jusqu’en 2028, ce qui fera 10 ans de route commune à la fin de ce contrat. « Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec PUMA. A l’Olympique de Marseille, le football est l’essence même de notre existence. Depuis 2018, nous partageons ensemble cette vision. Nous avons donc co-créé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité », a expliqué Pablo Longoria. Le précédent contrat rapportait près de 14 millions d’euros par an au club provençal, et les bases devraient rester sensiblement identiques. Soit bien loin du plus gros contrat de Puma, qui lâche 75 millions d’euros par an pour fournir Manchester City.