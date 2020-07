Officiel : L’Arabie Saoudite lâche Newcastle, l'OM concerné ?

Dans : OM.

En négociations pour le rachat de Newcastle depuis de longs mois, le fonds d'investissement d’Arabie Saoudite a décidé de jeter l’éponge…

Comme son rival qatari, l’Arabie Saoudite a envie de faire une entrée fracassante dans le monde du football. Pour cela, le fonds d'investissements saoudien voulait racheter le club de Newcastle pour débarquer directement en Premier League. Depuis quelques mois, le fonds souverain (PIF) de Mohammed Ben Salmane était en négociations avec Mike Ashley, le propriétaire des Magpies. Sauf que pendant les discussions, le PIF a connu de nombreux problèmes. Déjà parce que le Qatar a mis des bâtons dans les roues de l’Arabie Saoudite à cause de l’histoire du piratage par BeoutQ de beIn Sports. Mais aussi parce que la veuve de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a demandé à la Grande-Bretagne de ne pas accueillir le pays du Golfe en PL. Des soucis qui ont finalement fait capoter l’affaire, puisque ce jeudi, les Saoudiens ont annoncé leur retrait des négociations avec Newcastle.

« Avec une profonde reconnaissance pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous avons pris la décision de retirer notre intérêt à acquérir le Newcastle United Football Club. Nous le faisons avec regret, car nous étions enthousiastes et pleinement déterminés à investir dans la grande ville de Newcastle et pensons que nous aurions pu ramener le club à la hauteur de son histoire, de sa tradition et du mérite de ses fans. En fin de compte, pendant le processus imprévisible, l'accord commercial entre le groupe d'investissement et les propriétaires du club a expiré et notre projet d'investissement n'a pas pu être soutenu, en particulier avec un manque de clarté quant aux circonstances dans lesquelles la prochaine saison commencera et les nouvelles normes qui se présenteront pour les matchs, l'entraînement et d'autres activités », a expliqué le clan de MBS.

L'OM, une solution de repli pour l'Arabie Saoudite ?

Désormais, une question légitime se pose : est-ce que l'Arabie Saoudite va abandonner son rêve dans le football ou se jeter sur un autre club, comme l’Olympique de Marseille ? Georges Malbrunot donne un premier élément de réponse. « L'Arabie saoudite annonce renoncer à acheter le club de foot britannique Newcastle United. Ce projet avait soulevé de nombreuses oppositions en GB. Pour faire oublier cet échec, l'Arabie parviendra-t-elle à acheter l'OM via des investisseurs méditerranéens ? Pas sûr », a confié, sur Twitter, le spécialiste du Moyen-Orient, qui sait la sujet sensible en France comme dans le monde. Pour le moment, c'est le duo Ajroudi - Boudjellal qui tente de racheter l'OM, mais une intervention directe du fonds public saoudien changerait bien évidemment la donne.