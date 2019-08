Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Juan Miranda ne poursuivra finalement pas sa carrière en Ligue 1. Puisque ce vendredi, le latéral gauche de 19 ans s’est engagé en faveur de Schalke 04. Le joueur du Barça est prêté pour deux saisons du côté de la Bundesliga.

The 19-year-old left back joins us on a two-year loan deal from @FCBarcelona. 🇪🇸



