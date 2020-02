Officiel : IQONIQ, nouveau sponsor maillot de l'OM

Dans : OM.

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mardi en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille a informé du partenariat avec IQONIC, nouveau sponsor maillot du club, qui s'affichera désormais sur la manche gauche des joueurs (voir la photo).

« IQONIQ est une nouvelle plateforme de social media et de fan engagement qui cible le monde du sport et du divertissement en fournissant aux fans un écosystème all-in-one qui les récompense pour leur engagement et permet une relation plus riche et plus personnelle avec leur club et leurs héros. L’OM devient ainsi le tout premier club de football français à faire ses pas sur l’application et confirme son orientation vers l’innovation et les nouvelles tendances digitales. Le club renforce ainsi sa stratégie de communication et de distribution de contenus en se rapprochant encore plus de ses fans aux quatre coins du monde » explique l’Olympique de Marseille dans un communiqué.

Toujours sur le site officiel du club, Jacques-Henri Eyraud s’est félicité de ce partenariat. « Nous sommes ravis d’officialiser cet accord avec IQONIQ, une nouvelle plateforme de Fan Engagement orientée vers le sport et le spectacle. IQONIQ est un nouvel acteur digital qui s’appuie sur un Club comme l’OM pour développer sa notoriété tout en offrant une expérience unique à nos millions de fans à travers le monde. Cette alliance stratégique vient renforcer le développement et la diversité de notre écosystème digital. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de débuter ce partenariat, qui court jusqu’en 2023 » a commenté le président de l’Olympique de Marseille, dont la parole est extrêmement rare ces dernières semaines dans les médias.