Nouveaux prix, l’OM met ses supporters en furie

Par Eric Bethsy

De retour en Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a mis en vente le pack qui regroupe les matchs européens à domicile. Mais les nouveaux tarifs pratiqués provoquent la colère des supporters qui constatent une nette hausse par rapport à la précédente campagne en C1.

De nombreux supporters de l’Olympique de Marseille avaient sûrement coché la date. Ce jeudi, le club phocéen a mis en vente le « pack Immensis » pour les tribunes latérales. Ce dernier regroupe les quatre matchs des Marseillais à domicile en saison régulière de la Ligue des Champions, plus celui d’un éventuel barrage. Mais depuis le lancement, beaucoup de fans se plaignent des tarifs pratiqués. Ces fidèles du Vélodrome dénoncent une nette augmentation par rapport à la précédente campagne en C1 en 2022-2023.

🚨 𝗣𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗠𝗠𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗡𝗜𝗕𝗟𝗘 !



Abonnés Tribunes 25/26, profitez sans plus attendre de votre accès exclusif pour les matchs de l'UEFA Champions League. Vivez l'immensité de cette prestigieuse compétition à l'Orange Vélodrome ! 🔥 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 3, 2025

Une évolution confirmée par La Provence qui constate une hausse de 20%, soit un pack disponible entre 150 et 415 euros selon le positionnement choisi. A première vue, le tarif ne paraît pas si élevé. Mais pour obtenir ce pack, il faut d’abord s’offrir un abonnement aux tribunes latérales pour les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. Un pass déjà vendu entre 399 et 1 319 euros. Autant dire que la facture peut grimper très haut pour les supporters de l’Olympique de Marseille qui tiennent à accompagner leur équipe sur la scène européenne.

Les supporters se plaignent

Ce qui explique la colère exprimée par certains d’entre eux sur le réseau social X. « Vous ne respectez pas vos abonnés tribunes ! Et vous ne valorisez pas la fidélité ! 415 euros pour le pack Europe en plus d'un abonnement à plus de 1 000 euros en Ganay », a réagi un fan olympien, imité par un autre internaute. « Aucun effort de l'OM avec ce pack Europe qui me revient à 369 euros en plus. En plus de mon abonnement à 999 euros. On se fait douiller gentiment !!! », peut-on lire dans un des nombreux messages adressés à la direction.