Noa Lang supplie le PSV de le vendre à l’OM

Noa Lang fait partie des cibles de l’OM pour le poste d’ailier gauche au mercato. L’international néerlandais du PSV Eindhoven semble déjà très chaud à l’idée de rejoindre Marseille cet été.

Avec le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille cherche activement un ailier gauche. Roberto De Zerbi souhaite faire venir un joueur au profil similaire à celui de Mason Greenwood, brillant à droite cette saison avec 21 buts marqués en Ligue 1. Les noms d’Igor Paixao, d’Ivan Perisic ou encore de Noa Lang ont été évoqués. La piste menant à l’international néerlandais du PSV Eindhoven semble d’ailleurs la plus sérieuse. L’Equipe écrivait en milieu de semaine que le club hollandais réclamait au moins 20 millions d’euros pour accepter le départ de son attaquant, auteur de 14 buts et de 12 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025.

On ignore encore si Marseille acceptera de s’aligner sur les exigences du PSV Eindhoven. Noa Lang a de son côté très envie de rejoindre l’OM et il ne s’en cache même plus. Après avoir enflammé la toile en lâchant un précieux indice avec une musique du rappeur marseillais JUL, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été encore plus clair. En vacances après avoir disputé les deux matchs des Pays-Bas contre la Finlande et Malte, l’ailier de 25 ans a croisé un supporter de l’Olympique de Marseille. Et il n’a pas fallu longtemps à Noa Lang pour clamer son envie de rejoindre la cité phocéenne.

Noa Lang en mode supporter de l'OM

« Allez l’OM » a volontairement lâché le joueur devant le téléphone du supporter marseillais. Une vidéo qui risque d’agacer du côté du PSV Eindhoven, où l’on aimerait sans doute que Noa Lang soit un peu plus discret en attendant que son transfert -à Marseille ou ailleurs- soit conclu. Mais pour l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 avec le club d’Eindhoven, la volonté de partir est clairement affichée, avec un souhait que tout se règle rapidement pour préparer au mieux la saison prochaine. Le PSV, qui a accordé un bon de sortie à son joueur recruté il y a deux ans pour 12 millions d’euros, va maintenant négocier avec les différents clubs intéressés pour tenter de finaliser le meilleur deal possible. Marseille est plus que jamais dans la course.