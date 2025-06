Noa Lang à l’OM, un indice enflamme Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Noa Lang est l’une des pistes privilégiées par l’OM pour renforcer le poste d’ailier gauche au mercato. Le dossier n’est pas simple et très onéreux, mais le joueur pourrait être réceptif à l’intérêt marseillais.

Le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros a été bouclé et pour l’Olympique de Marseille, l’une des priorités du mercato est maintenant de lui trouver un successeur. Le Brésilien a joué piston et ailier cette saison mais pour le remplacer, l’OM cible un ailier gauche, considérant que Roberto De Zerbi va revenir à un 4-3-3 classique la saison prochaine. Comme indiqué par L’Equipe ces dernières heures, trois pistes se dégagent au sein du board olympien, celles menant à Ivan Perisic, à Igor Paixao et enfin à Noa Lang. L’ailier néerlandais du PSV Eindhoven, auteur de 11 buts et 10 passes décisives cette saison aux Pays-Bas, est adoré de la direction olympienne.

Noa Lang sur Instagram 👀 pic.twitter.com/AuKkJal3sT — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 5, 2025

Le PSV aimerait le garder, mais le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, a des envies d’ailleurs. Une aubaine pour Marseille, qui pourrait tenter de rafler la mise pour une somme similaire à celle à laquelle Luis Henrique a été vendu, entre 20 et 25 millions d’euros. Sur ses réseaux sociaux, Noa Lang a en tout cas publié un premier indice potentiel sur son avenir que les supporters olympiens n’ont pas pris longtemps à interpréter comme un véritable appel du pied. En mettant l’idole local JUL à la mode, Noa Lang a semble-t-il envoyé un premier clin d’oeil à l’attention du public marseillais.

Noa Lang et Marseille, première connexion

C’est en tout cas comme cela que la publication Instagram de l’attaquant néerlandais a été perçue en Provence. « Pour moi dans mon dico, ça veut dire que c'est fait mais apres vous faites ce que vous voulez mdr », « Ramenez le à la maison svp », « Allez il faut le recruter. Il a la mentalité folle pour jouer dans ce club » ou encore « Il est en pourparlers et c'est très avancé je pense. C'est plus qu un appel du pied c'est sa façon de dire j'arrive pour casser des reins en L1 » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens ont été visiblement très réceptifs à ce premier appel du pied de Noa Lang. D’autres, plus terre à terre, rappellent que Lamine Yamal publie régulièrement des musiques de JUL sur Instagram, ce qui ne signifie pas pour autant que le crack espagnol du Barça rêve de signer à l’OM.