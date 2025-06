Noa Lang à l'OM, un énorme coup de tonnerre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, à qui il a ouvertement fait un appel du pied, Noa Lang va quitter le PSV Eindhoven cet été. Mais du côté de l'OM, le ciel s'est brutalement assombri.

Il n'a pas encore signé avec le club phocéen, et peut-être qu'il ne le fera jamais, mais Noa Lang s'est déjà mis le peuple marseillais dans la poche. A 25 ans, l'attaquant international néerlandais a multiplié les petits signaux envers l'OM, par exemple en utilisant une musique de Jul sur les réseaux sociaux, et si Pablo Longoria arrive à le faire signer, le joueur du PSV arrivera en terrain conquis au Vélodrome. Cependant, ce dimanche, la possibilité de voir Noa Lang rejoindre l'Olympique de Marseille a pris du plomb dans l'aile. Car, à trois ans de la fin de son contrat avec le club néerlandais, l'attaquant suscite l'intérêt de gros clubs capables de faire une offre supérieure à celle de l'OM. Et comme Eindhoven en fait une histoire d'argent, la proposition venue de Naples pourrait tout renverser.

Naples défie l'OM pour Noa Lang

Le champion d'Italie en titre a d'énormes ambitions et l'a prouvé en arrivant à conserver Antonio Conte, qui devait partir, et en réalisant le premier coup stratosphérique du mercato en faisant signer Kevin de Bruyne. Tout comme l'Olympique de Marseille, Naples est qualifié pour la Ligue des champions, le duo Longoria-Benatia ne pourra donc pas s'appuyer sur cet argument, et il est évident que niveau passion, le Napoli n'a rien à envier à l'OM. Autrement dit, c'est sur le plan comptable que cela risque de se jouer et du côté du Sud de l'Italie, on affiche une grosse confiance dans ce dossier. « Naples avait déjà essayé en janvier lorsque Kvaratskhelia était parti , et l’engouement pour Noa Lang du PSV n’a pas baissé », précise Antinio Gaito, spécialiste du Napoli pour Tuttomercatoweb. Et le journaliste italien de préciser qu'Aurelio de Laurentiis a décidé d'investir dans ce mercato ce qu'il a touché du PSG pour Kvaratskhelia, mais également ce qu'il va probablement encaisser avec Victor Osimhen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noa Noëll Lang (@noano)

Naples est donc disposé à mettre plus que les 25 millions d'euros évoqués concernant la venue de Noa Lang à l'Olympique de Marseille, ce qui suffira à convaincre le PSV Eindhoven d'accepter de vendre son attaquant international au champion d'Italie. A moins que l'OM pousse un peu plus le curseur financier, ce qui n'est pas dans la tendance, puisque Medhi Benatia a clairement prévenu que l'OM visait en priorité des joueurs en fin de contrat, ce qui n'est pas le cas de Lang. Le dossier de l'ailier néerlandais est donc devenu très compliqué avec un concurrent qui ne manque ni d'argent, ni d'ambitions sportives, ni de passion.