Neymar à l'OM, c'est confirmé ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La presse sud-américaine a confirmé la bombe parue la semaine dernière, à savoir que l’Olympique de Marseille est non seulement candidat à la venue de Neymar mais est désormais le club favori pour cette signature inattendue.

En grande difficulté à Santos, Neymar ne devrait pas faire de vieux os au sein du club de Sao Paulo. Ce dernier attendait beaucoup du retour de son ancien enfant prodige, mais la déception est totale. La lutte pour le maintien en première division est très compliquée, et l’élimination en Coupe du Brésil par une équipe de deuxième division récemment tout comme celle de la Coupe Paulista n’ont rien arrangé. Le « Ney », qui n’avait signé qu’un contrat de très courte durée avec Santos est aussi fâché avec les supporters, qui lui reprochent de ne pas se comporter en leader et ont même publié un communiqué pour lui demander d’en faire plus et d’agir comme « l’idole qu’il est » et non pas « comme un mercenaire ».

🔙 El regreso de Neymar a Santos no está saliendo como deseaban ambas partes: el Peixe está en zona de descenso y el crack brasileño es criticado por los hinchas debido a su rendimiento dentro de la cancha y por algunas acciones fuera de ella. En busca de apaciguar la situación,… pic.twitter.com/c1A8zXqtRn — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2025

Le torchon brûle et voir Neymar claquer la porte six mois après son retour n’est pas impossible. Pas question d’un retour en Arabie saoudite ou de trouver une nouvelle équipe au Brésil, l’idéal pour l’ancien barcelonais serait de trouver un challenge majeur en Europe pour jouer au meilleur niveau et se concentrer sur le sportif et notamment la préparation du dernier objectif de sa carrière : la Coupe du monde 2026. Pour cela, Tyc Sports évoque un point de chute en France : l’OM. Le club possède plusieurs atouts et est désormais vu par le média sud-américain comme le favori pour récupérer Neymar cet été.

Les raisons dévoilées, négociations en cours

Il y a tout d’abord la place assurée en Ligue des Champions, le fait qu’il connaisse la Ligue 1 et l’effectif marseillais rempli de joueurs confirmés, ce qui rassure le meneur de jeu. L’ancien joueur du PSG sait qu’il ne sera pas en terrain conquis à Marseille, mais le fait qu’il ne soit pas réellement une légende du club parisien, où il a été poussé vers la sortie quelques années après avoir voulu le quitter promptement, n’en fait pas un futur paria au Vélodrome. Cet intérêt doit désormais se confirmer par des contacts concrets, voire des propositions si le courant passe bien. Neymar avait fait des efforts financiers pour signer à Santos, et ses exigences seront forcément élevées même si ses performances sur le terrain sont peu convaincantes pour un joueur de seulement 33 ans, mais qui semble en avoir bien plus au regard de ses dernières prestations avec la formation de Sao Paulo. TycSports annonce en tout cas que l’entourage du Brésilien discute déjà avec les dirigeants de l’OM, pour un coup spectaculaire dont Pablo Longoria a le secret cet été, et qui ne manquerait pas de faire parler en France.