Neal Maupay, viré de Lens avant même d'arriver

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille souhaite intégrer Neal Maupay à la signature de Facundo Medina, mais du côté du RC Lens, la possible venue de l'attaquant de l'OM n'est pas du tout validée.

Moins d'un an après avoir quitté Everton pour rejoindre l'Olympique de Marseille sous forme de prêt payant avec option d'achat, laquelle a été levée, l'attaquant de 28 ans pourrait déjà faire ses adieux à l'OM. Car du côté de Pablo Longoria, on a proposé d'intégrer Neal Maupay à la signature de Facundo Medina à Marseille, afin de faire baisser le prix de l'international argentin. Sur le papier, l'opération pourrait permettre aux Sang et Or de se renforcer sur le plan offensif, mais le moins que l'on puisse dire est que la possible venue de Neal Maupay suscite l'enthousiasme des supporters lensois. Pour ces derniers, la signature du joueur formé à l'OGC Nice est une très mauvaise idée que Pierre Sage ne doit surtout pas valider. Un sondage confirme ce refus du peuple lensois.

Maupay trop chambreur et pas assez tueur

Le site spécialisé Lensois.com a posé la question sur l'éventuelle signature de Neal Maupay lors de ce mercato. Et le moins que l'on puisse dire est que ça ne déclenche pas l'enthousiasme. En effet, 49,35 % des votants refusent la venue du natif de Versailles, tandis que 25,42% estiment que ce serait une bonne affaire pour le RC Lens, le reste des supporters n'ayant pas d'avis sur ce sujet. Et l'un des supporters des Sang et Or justifie sans problème pourquoi Neal Maupay n'est pas réellement le bienvenu à Bollaert. « La très grande majorité des supporters, je ne parle pas de ce simple sondage, mais sur les réseaux et dans la vraie vie, ne souhaite pas l’arrivée de Maupay pour 2 raisons : pour ce qu’il est, ses valeurs et ce qu’il représente, fait de réseaux sociaux, provocations et chambrages inutiles. Et pour ce qu’il est en tant que footballeur : 4 buts en 22 matchs de L1, dont 3 de ses 4 pauvres buts contre Angers, Nantes et Le Havre », écrit un fan lensois. Il n'est toutefois pas certain que les dirigeants du RC Lens écouteront ces avis.