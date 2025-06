Nantes veut 40 ME, Abline s’éloigne de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour épauler Amine Gouiri au poste d’avant-centre, l’Olympique de Marseille a entamé des négociations avec le FC Nantes au sujet de Matthis Abline. Mais pour le moment, les deux offres marseillaises ont été refusées. Le club nantais se montre gourmand et risque de refroidir les courtisans de son attaquant.

Fidèle à la politique de son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille sera l’un des principaux animateurs du mercato. Le club phocéen devrait renforcer toutes ses lignes avant d’ajouter la Ligue des Champions à son programme la saison prochaine. On sait que la direction s’active pour améliorer la charnière centrale, tandis que l’entrejeu devrait rapidement accueillir le Lillois Angel Gomes. Quant au secteur offensif, c’est un concurrent pour Amine Gouiri qui est attendu.

OM : Accord avec Angel Gomes, les Anglais pleurent https://t.co/OWB0BPX4fe — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

Le vice-champion de France n’a pas l’air de compter sur le remplaçant Neal Maupay et souhaite ajouter un avant-centre plus performant à l’effectif de Roberto De Zerbi. Bien que proposé à l’Olympique de Marseille, le buteur de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ne viendra pas. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est jugé trop cher. Les dirigeants marseillais s’estiment davantage armés financièrement pour conclure le transfert de Matthis Abline. Comme l’indiquaient nos confrères de L’Equipe jeudi, le pensionnaire du Vélodrome a formulé deux offres pour l’attaquant du FC Nantes, dont la deuxième à 15 millions d’euros.

Nantes dans le rouge

Mais la tentative marseillaise a immédiatement été repoussée par le club nantais qui attend une proposition nettement supérieure. Dans ce cas, le quotidien sportif n’est pas certain de voir l’Olympique de Marseille revenir à la charge. Les décideurs olympiens pourraient abandonner cette piste face à la gourmandise du FC Nantes. On apprend effectivement que le 13e de Ligue 1, affaibli par la crise des droits TV, doit combler un trou de 40 millions d’euros. D’où sa volonté de vendre Matthis Abline le plus cher possible.