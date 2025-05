Moses Simon pour 10 millions, l'OM doit foncer

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Son départ du FC Nantes en fin de saison annoncé, Moses Simon ne doit pas quitter le championnat de France selon Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigéria entre 2016 et 2021. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille ?

Moses Simon réalise la meilleure saison de sa carrière d'un point de vue statistique. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l'ailier gauche du FC Nantes pourrait être sur un nuage. Mais la situation critique de son club, autant sportive qu'économique, va le pousser à plier bagages à l'issue de la saison. Dans l'urgence financière, comme une grande partie des clubs de Ligue 1, les Canaris sont prêts à laisser partir leur joueur phare contre un chèque de 10 millions d'euros.

Un prix qui intéresse fortement des clubs anglais, italiens mais surtout français. Depuis plusieurs semaines, voire mois, son avenir a été lié par des rumeurs à l'Olympique de Marseille. Pour Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigéria (2016-2021), Moses Simon a tout intérêt à rester en France, dans un championnat qu'il connait déjà très bien. Des propos au service de l'OM ?

« Il mérite de rejouer une compétition européenne »

« Marseille serait un bon club pour lui, et l’OM recruterait un bon joueur. Si le club se qualifie pour la C1, le calendrier sera chargé et l’entraîneur aura besoin de tout le monde. Je pense qu’il mériterait de rejouer une compétition européenne. Personnellement, je n’ai évidemment aucun conseil à lui donner, mais j’aimerais beaucoup qu’il poursuive sa carrière en France, un championnat qu’il connaît parfaitement, et où il peut encore beaucoup apporter », a lancé Gernot Rohr, légende des Girondins de Bordeaux.

Pour l'heure, Pablo Longoria et Medhi Benatia attendent patiemment la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. S'il termine deuxième du championnat, l'OM sautera indéniablement sur cette occasion de récupérer un joueur aussi performant pour 10ME. Un luxe de pouvoir payer une telle somme pour un joueur qui n'est pas assuré d'être titulaire indiscutable. Toutefois, il ne faut pas oublier que la concurrence sur le dossier sera rude. D'autres clubs français comme Rennes, Lyon et Nice sont à l'affût, tout comme des écuries anglaises, italiennes et turques. Pour Nantes, c'est l'assurance d'un joli chèque pour préparer sa saison prochaine.