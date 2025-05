10ME pour Moses Simon, l'OM fixe une condition

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la saison décevante du FC Nantes, un joueur parvient encore à surnager : Moses Simon. Et cela n’a pas échappé aux dirigeants de l’OM.

Le FC Nantes n’est toujours pas mathématiquement sauvé à deux journées de la fin, la faute à une nouvelle défaite ce week-end contre Angers (0-1). Les saisons se suivent et se ressemblent pour le club détenu par Waldemar Kita, qui ne parvient pas à retrouver de sa superbe et dont l’entraîneur Antoine Kombouaré semble sur la sellette. Malgré la saison moribonde de son équipe, un joueur parvient à tirer son épingle du jeu chez les Canaris en la personne de Moses Simon. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives, l’international nigérian de 29 ans arrive à un tournant de sa carrière.

En fin de contrat dans un an, il pourrait faire le choix de quitter le FC Nantes, ce qui permettrait au pensionnaire de La Beaujoire de récupérer une indemnité de transfert, avant un possible départ pour zéro euro dans douze mois. Une situation que surveille toujours avec énormément d’attention l’Olympique de Marseille. A en croire les informations du média turc Sporx, le club phocéen fait partie des formations les plus chaudes pour accueillir Moses Simon lors du prochain mercato. Les dirigeants olympiens apprécient le profil du joueur, ailier virevoltant et décisif, ainsi que son expérience de la Ligue 1, où il évolue depuis son arrivée en provenance de Levante il y a cinq ans.

L'OM est toujours intéressé par Moses Simon

Le média turc précise que dans ce dossier, Trabzonspor et l’OGC Nice seront les deux principaux concurrents de l’OM, qui attend toutefois de connaître son classement final avant de passer à l’action. Car selon le média, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont d’accord pour payer 10 millions d’euros afin de faire venir Moses Simon… à condition de valider le ticket directement qualificatif pour la Ligue des Champions. En cas de participation à la C1, l’OM aura le luxe de payer aussi cher pour un joueur qui ne sera pas forcément un titulaire indiscutable, mais qui pourrait avoir son rôle à jouer dans la rotation, encore plus si Luis Henrique venait à faire ses valises comme c’est la tendance. Il ne reste donc plus qu’à patienter deux semaines avant de voir comment ce dossier évoluera et si Moses Simon sera réceptif à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.