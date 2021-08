OM : Giovanni Simeone attend le départ de Benedetto pour signer !

Dans : OM.

En quête d'un renfort offensif, même si Marseille a montré contre Montpellier de belles choses dans ce domaine, Pablo Longoria aurait demandé à Giovanni Simeone d'attendre que Dario Benedetto quitte l'OM.

On l’a vu dimanche lors de la victoire de la formation de Jorge Sampaoli à la Mosson, l’Olympique de Marseille a une grosse puissance de feu, alors même qu'Arkadiusz Milik, son buteur vedette, était absent. Mais Pablo Longoria a toujours l’intention de peaufiner son effectif, et le patron de l’OM est donc en quête d’un attaquant de plus, d’autant que Dario Benedetto doit partir, ce qui est toujours la volonté du club phocéen. Et c’est dans ce but que des contacts très intenses ont été noués avec Giovanni Simeone, l’attaquant international argentin de Cagliari dont le nom a régulièrement été évoqué à Marseille. Lié encore trois ans avec le club de Sardaigne, le fils de l’entraîneur de l’Atlético Madrid pourrait quitter la Serie A dès ce marché des transferts, et selon l’agence de presse italienne ANSA l’Olympique de Marseille est sa destination numéro 1.

Simeone à l'OM, Cagliari a déjà des idées pour le remplacer

Le média transalpin explique que Pablo Longoria attend désormais que Dario Benedetto trouve un nouveau club avant de passer « à l’assaut » de Cagliari pour négocier un accord concernant Giovanni Simeone. Du côté du club sarde, on s’attend à ce que cela bouge pour l’attaquant argentin, au point même que les dirigeants du club de Serie A auraient déjà identifié deux joueurs susceptibles de remplacer Simeone, à savoir Kevin Lasagna, qui évolue au Hellas Verone, et Mbala Nzola, l’attaquant de La Spezia. Le dossier est donc sur la table de l'Olympique de Marseille et de Cagliari, mais comme l'OM doit vendre Benedetto avant de faire venir Giovanni Simeone, l'affaire pourrait durer jusqu'aux derniers jours du mercato.