Mercato : L'OL et l'OM écrasés financièrement pour cet international belge ?

Mardi, l'intérêt de l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais pour Anthony Limbombe était dévoilé, le joueur belge, champion dans son pays avec le FC Bruges, étant considéré comme un ailier au potentiel énorme. Mais si l'on en croit le Sun de ce mercredi, l'OM et l'OL peuvent déjà oublier cette piste. En effet, Anthony Limbombe va s'engager très rapidement avec Huddersfield moyennant une indemnité de transfert de 12,5ME plus 2,5ME de bonus alors qu'on évoquait des offres à hauteur de 8ME de la part des deux clubs français. Des propositions que Bruges aurait évidemment balayé d'un revers de la main.

Selon le tabloïd anglais, Anthony Limbombe est même déjà arrivé en Angleterre et il chercherait actuellement un logement proche de son futur club. Autrement dit, du côté de Marseille et de Lyon on peut déjà passer à autre chose, l'ailier international belge ayant clairement fait son choix en ce début de mercato. Dossier suivant...