Mercato : L'Ajax frappe à la porte de l'OM pour Balerdi

Par Guillaume Conte

L'OM voit l'Ajax Amsterdam s'intéresser à Leonardo Balerdi pour cet hiver. Le club néerlandais va devoir mettre les millions pour convaincre Pablo Longoria de céder son défenseur central.

Dans un coup de billard classique du marché des transferts, l’Ajax Amsterdam a désormais besoin d’un défenseur après avoir laissé filer Daley Blind au Bayern Munich pour la fin de la saison. La formation néerlandaise a jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi, annonce le quotidien local De Telegraaf, qui affirme même que l’Argentin de l’OM est la top priorité des dirigeants d’Amsterdam. Devant Stefan De Vrij, le défenseur central de l’Inter Milan. Il faut dire que Leonardo Balerdi sort d’une première partie de saison très correcte avec l’OM et il a pu profiter de la Ligue des Champions pour se mettre en valeur. Arrivé en juillet 2020 à l’OM, le défenseur central formé à Boca Juniors n’avait quasiment pas joué avec le Borussia Dortmund avant de débarquer en Provence.

L'OM ne veut pas perdre d'argent avec Balerdi

NIEUWTJE: #Ajax bereidt bod voor op Leonardo Julian #Balerdi Rossa (23). Bal ligt bij centrale verdediger Olympique Marseille. Argentijn staat hoger op lijst dan Stefan de Vrij.https://t.co/T1c4VQQgPD — Mike Verweij (@MikeVerweij) January 6, 2023

Ses prestations n’ont pas souvent été convaincantes, mais Marseille avait tout de même dû lever son option d’achat pour plus de 12 millions d’euros au total, en incluant le prêt payant et une partie des bonus à verser. Engagé jusqu’en juin 2026 à l’OM, Balerdi possède une valeur marchande qui permet à Pablo Longoria d’envisager un transfert. De quoi plaire à l’Ajax Amsterdam, même si pour le moment aucun montant n’a été révélé pour une éventuelle offre. Du côté des supporters marseillais, on est partagé suite à cette information. Le fait de laisser partir un joueur qui a parfois disparu des radars pourrait permettre de récupérer de l’argent frais et recruter plus efficacement. Mais l’idée de le voir exploser à l’Ajax Amsterdam pour être ensuite revendu trois fois plus en Premier League est le scénario qui fait cauchemarder les fans de l’OM. En tout cas, l’Argentin de 23 ans est évalué à 10 millions d’euros actuellement, même si le club phocéen ne retomberait pas sur ses pattes avec un transfert à un tel niveau au mercato.