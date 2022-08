Mercato : Et maintenant l'OM à l'assaut de Manchester City !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un renfort au poste de latéral droit afin de combler le départ de Pol Lirola, l’OM est très intéressé par Issa Kaboré. A Pablo Longoria de finaliser le deal.

Après l’effervescence de la signature d’Alexis Sanchez, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont retrouvé leurs esprits et ce vendredi, l’opération dégraissage a pris une belle tournure avec les départs de Konrad de la Fuente à l’Olympiakos et de Pol Lirola à Elche. Le défenseur espagnol, auteur d’une saison très décevante avec l’OM la saison dernière, n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor, très satisfait par sa nouvelle recrue à ce poste, Jonathan Clauss. Prié d’aller voir ailleurs, Pol Lirola a trouvé rapidement un point de chute. Marseille doit maintenant trouver un nouveau remplaçant à Clauss et selon L’Equipe, c’est bel et bien Issa Kaboré qui est la priorité de l’OM à ce poste. Mais bien que Marseille souhaite recruter le Burkinabé pour en faire un remplaçant, son prix risque de faire tousser.

Kaboré prêté avec une option d'achat à 10 ME ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Issa Kabore (@issa_kabore_29)

Et pour cause, le quotidien national dévoile que l’Olympique de Marseille et Manchester City négocient actuellement un prêt avec une option d’achat comprise aux alentours de 10 millions d’euros pour Issa Kaboré, auteur d’une belle saison en prêt du côté de Troyes la saison dernière. Suivi par Nice ou Nottingham Forest, Issa Kaboré est à ce jour la priorité de l’OM pour compenser le départ de Pol Lirola en Espagne. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria parviendra à baisser le montant de l’option d’achat. Les supporters olympiens seront également impatients de savoir si l’option d’achat sera automatique ou non, chose que Pablo Longoria inclus régulièrement dans les deals ces derniers mois comme cela avait par exemple été le cas avec Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Pau Lopez. Quoi qu’il en soit, c’est un défenseur jeune et prometteur (21 ans) que l’OM est en passe de s’offrir pour doubler le poste d’un titulaire indiscutable, à savoir Jonathan Clauss.