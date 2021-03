Mercato : Depay ou Milik, quand l'OL pourrait aider l'OM

Dans : OM, Mercato, OL.

Afin de renforcer un secteur offensif qui ne tient qu'aux performances du seul Cristiano Ronaldo, la Juventus regarde en Ligue 1 et plus précisément vers l'OL et l'OM.

Les dirigeants de la Juventus en sont conscients, la saison 2020-2021 a montré les limites de l’effectif actuel, et Andrea Pirlo va devoir disposer de plusieurs renforts lors du prochain mercato sous peine de devoir viser des objectifs qui ne sont pas au standing espéré par la famille Agnelli. Pour doper la Vieille Dame, et sans même savoir ce qu’il en adviendra de Cristiano Ronaldo, la Juventus veut renforcer son secteur offensif et plusieurs pistes sont déjà à l’étude. Selon TuttoMercatoWeb, les Bianconeri s’intéressent notamment à deux joueurs qui évoluent actuellement en Ligue 1, à savoir Arkadiusz Milik et Memphis Depay. Tommaso Maschi fait remarquer que les deux internationaux ont l’avantage de ne pas coûter une montagne d’or, ce qui est forcément un impératif, la Juventus, comme la totalité des autres clubs européens n’ayant pas été épargnée par la crise financière.

Milik ou Depay, la Juventus hésite

Concernant Memphis Depay, les choses sont claires, l’attaquant néerlandais n’a pas prolongé à l’Olympique Lyonnais, et il peut donc s’engager où il le souhaite lors du prochain mercato en négociant une bonne prime à la signature. Pour Arkadiusz Milik, la Juventus devra payer 12ME, une clause libératoire ayant été prévue dans le contrat de l’attaquant polonais de l’OM, c’est du moins ce qui se dit en Italie, alors que Pablo Longoria affirme, lui, le contraire. Jorge Sampaoli, qui compte sur Arkadiusz Milik la saison prochaine, espère probablement que le club italien ne fera pas usage de cette clause, et pour cela l’hypothèse de voir Memphis Depay rejoindre le Piémont est une solution qui pourrait arranger l’Olympique de Marseille. Tandis que le nom du joueur néerlandais de l'OL circule au Barça, l'Olympique Lyonnais espère toujours le prolonger, ce qui serait évidemment un coup dur pour la Juventus, le FC Barcelone...et l'OM.