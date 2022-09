Memphis Depay craque pour l'OM, c'est le feu à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est positionné dans le dossier Memphis Depay, avec un réel intérêt pour l'attaquant néerlandais, qui ne dirait pas non à un retour en Ligue 1 !

Une dernière recrue pour la route. L’Olympique de Marseille a décidé de tenter sa chance dans un dossier complexe, mais qui peut s’ouvrir à tout moment. En effet, Memphis Depay est poussé dehors par le FC Barcelone et les dernières heures sont chaudes pour l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Il a en effet eu vent de l’intérêt de Chelsea, qui s’est bien présenté pour récupérer le joueur, mais à condition que le Barça fasse de gros efforts financiers pour s’en défaire. Une situation qui n’a pas échappé à Pablo Longoria, et Mundo Deportivo annonce que deux clubs se sont greffés à ces discussions. Il s’agit du FC Séville et de l’OM. Ces deux clubs pourraient offrir à Memphis Depay une place de choix dans une formation qui dispute la Ligue des Champions.

Memphis Depay tenté par l'OM

🚨Désireux de jouer la LDC et d’avoir une place de titulaire avant la Coupe du monde, Memphis Depay aurait choisit l’#OM selon @gerardromero. Le néerlandais aurait été séduit par le projet marseillais. Ne manque plus que l’accord avec le FC Barcelone. pic.twitter.com/MpPbZ3hcDX — Guillaume Tarpi (@GiilaumeTarpi) September 1, 2022

A noter que la Real Sociedad, qui vient de perdre Alexander Isak parti à Newcastle, s’est aussi intéressé à Memphis Depay, mais cette porte de sortie intéresse beaucoup moins le Néerlandais. Conscient qu’il ne serait qu’un remplaçant au Barça, et qu’il aurait peut-être du mal à avoir du temps de jeu à Chelsea avec le risque de manquer le train pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, Memphis Depay étudie ainsi les autres offres, y compris celle de l’OM. Son nom a déjà été murmuré du côté du Vélodrome au début de l’été, et les représentants de l’ancien du PSV Eindhoven n’avaient pas fermé la porte, même si les demandes du Barça et son salaire avaient alors mis un terme provisoire aux discussions. Mais si le FC Barcelone devait confirmer ses gros efforts financiers, la porte pourrait bien s’ouvrir pour un énorme transfert surprise dans les derniers instants du mercato. La presse catalane évoque en tout cas cette possibilité ce jeudi soir, avec l'envie de Depay de rejoindre un projet comme celui de l'OM.