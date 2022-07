Memphis Depay à l’OM, trois énormes indices

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un mercato plutôt moribond, l’OM est-il capable de réaliser un coup d’éclat ? Le nom de Memphis Depay fait rêver.

Le rêve est permis sachant que Pablo Longoria adore travailler de nombreuses pistes, et flairer les bons coups au sein des clubs européens qui peuvent avoir des joueurs majeurs en partance. C’est le cas du FC Barcelone, qui ne sait plus quoi faire avec Memphis Depay. Arrivé libre dans le club de ses rêves après la fin de son aventure à l’OL, le Néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer malgré des débuts intéressants. Son désir est toujours de continuer l’aventure en Catalogne, mais plusieurs éléments entrent en ligne de compte, et laissent de l’espoir à l’OM. Le club provençal s’est bien renseigné sur le dossier, mais n’est pas allé plus loin pour le moment. Mais les indices sont bien là, Memphis Depay est sur le départ.

Un attaquant de plus et Memphis s'en va

Tout d’abord, il y a la concurrence au Barça, avec la prolongation fortement probable d’Ousmane Dembélé, et la volonté de recruter Raphinha et/ou Robert Lewandowski, l’ancienne pépite du PSV Eindhoven se sent à l’étroit. Même si Xavi l’apprécie, son temps de jeu va totalement disparaitre et le joueur en est conscient. En cas de nouveau recrutement devant, il commencera à préparer sa valise.

De son côté, le FC Barcelone n’est pas contre un départ, surtout si cela peut remplir les caisses. Pour une fois, le club catalan ferait une bonne affaire en vendant un joueur recruté librement, et pourrait en récupérer 20 millions d’euros. Même si l’OM n’a pas les poches remplies, c’est un type d’investissement qui a déjà été réalisé par le passé. Enfin, les pistes pour Memphis Depay en cas de départ ne sont pas si nombreuses. Tottenham, qui a trouvé un accord avec le club espagnol pour récupérer Clément Lenglet, a selon Sport fait savoir que le Néerlandais ne l’intéressait pas, tout simplement parce qu’il s’élèverait pas le niveau de l’attaque des Spurs. Un constat qui fait mal, et va peut-être inciter l’ancien de Manchester United et de l’OL à écouter des sons de cloche venus d’autres clubs en Europe. Ce dossier traine en longueur, et ce pourrait donc être une bonne chose pour l’OM.