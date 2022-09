Même sans Alexis Sanchez, l'OM roulera sur Tottenham

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour débuter sa campagne de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va défier Tottenham mercredi. Un déplacement forcément périlleux pour les Marseillais, d’autant que l’entraîneur Igor Tudor ne pourra pas aligner son meilleur onze au coup d’envoi.

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas mieux préparer ses débuts en Ligue des Champions. Après six journées de championnat, le club phocéen reste invaincu avec cinq victoires et un match nul. C’est donc un co-leader de Ligue 1 qui s’apprête à défier Tottenham mercredi dans la capitale anglaise. Peut-être le match le plus compliqué de cette phase de groupes pour les Marseillais. D’autant que l’entraîneur Igor Tudor ne pourra pas aligner son meilleur onze au coup d’envoi de la partie. En effet, le Croate sera privé de son attaquant Alexis Sanchez.

L’international chilien est suspendu à cause d’un carton rouge récolté le 8 mars dernier contre Liverpool, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le seul point positif, c’est que l’ancien joueur de l’Inter Milan avait pris deux cartons jaunes, ce qui implique que la suspension sera purgée après cette rencontre. En attendant, Igor Tudor devra trouver une alternative en pointe. Comme face à l’AJ Auxerre (victoire 0-2) samedi, le Colombien Luis Suarez pourrait débuter. Reste à savoir si le milieu offensif Dimitri Payet sera disponible, lui qui a dû déclarer forfait pour le match à l’Abbé-Deschamps.

Tudor confiant avant Tottenham

Sans Alexis Sanchez, et avec son capitaine peut-être diminué, l’Olympique de Marseille reste tout de même confiant avant d’affronter les Spurs. En témoigne la déclaration d’Igor Tudor qui sent son équipe prête. « Oui, je le pense. Les joueurs le sont, confiait le technicien samedi. On commence avec beaucoup de joueurs en forme. Cette année, la phase de poules se joue sur deux mois. C'est une compétition fantastique, mais il ne faut pas oublier que nous sommes l'équipe du quatrième pot dans ce groupe. On veut bien figurer. Pour ça, on a besoin de bien jouer, d'être cohérents sur le terrain. » Ce que les Marseillais parviennent à réaliser depuis le début de la saison.