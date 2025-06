Medina à l’OM, De Zerbi règle un étrange débat

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est tout proche de trouver un accord pour le transfert de Facundo Medina, qui devrait signer en fin de semaine prochaine. Roberto De Zerbi a du convaincre ses dirigeants.

Les discussions se poursuivent entre le RC Lens et l’OM pour le transfert de Facundo Medina. La tournure des événements est bonne et même si aucun accord définitif n’a eu lieu sur le prix, Marseille est prêt à mettre le paquet pour le défenseur argentin. Celui-ci va changer d’agent au 1er juillet, et c’est certainement à ce moment que le transfert prendra forme, histoire de faciliter la transaction. Il faudra donc attendre encore une semaine pour voir Medina quitter Lens et rejoindre Marseille, où Leonardo Balerdi l’attend avec impatience.

Les dirigeants de l'OM se posent des questions

La polyvalence de Medina, sa rage de vaincre et sa qualité de relance sont des atouts pour jouer sur le couloir gauche ou dans une défense à trois. Il y avait toutefois un problème, mais Roberto De Zerbi l’a réglé. En effet, les dirigeants marseillais s’inquiétaient en raison de la petite taille de l’Argentin, qui mesure 1,84 m. Pas forcément un petit joueur sur le papier, même si la norme, notamment pour les défenseurs centraux, est au-dessus. Cela a réellement provoqué des débats en interne à l’OM, affirme L’Equipe, mais Roberto De Zerbi a pris sur lui et a décidé que cette taille un peu basse pour le poste de central n’était pas un problème à ses yeux.

Tout est donc en ordre pour la venue de Medina, qui sait qu’il va devoir affronter quelques réticences sur sa capacité à élever son niveau en Ligue des champions. Mais la taille ne sera pas un problème. Et ce n’est pas Fabio Cannavaro, défenseur central champion du monde et Ballon d’Or en 2006 malgré son 1,74 m, qui dira le contraire. Surtout que l’Argentin, en dépit de cet argument sous la toise, demeure un très bon élément dans le jeu aérien.