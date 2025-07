McCourt se plante totalement avec l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a les reins solides grâce à Frank McCourt, qui a permis de passer la DNCG sans trembler. Le propriétaire américain se trompe toutefois sur la valeur réelle de son club dans lequel il a tant investi.

Si le mercato met un peu de temps à décoller, ce qui empêche Roberto De Zerbi d’avoir un effectif complet pour le début de la préparation, la confiance est plutôt de mise chez les supporters de l’OM. D’une part, Pablo Longoria n’est pas du genre à rester les bras croisés pendant cette période des transferts. De l’autre, Marseille a montré qu’il était capable d’attirer des joueurs majeurs, y compris sur le buzzer comme la saison dernière avec Adrien Rabiot. En plus de cela, les dirigeants olympiens ont reçu le feu vert de la part de Frank McCourt pour monter une équipe très compétitive et faire bonne figure en Europe. Le propriétaire ne regarde pas à la dépense et l’Américain a encore remis la main à la poche devant la DNCG pour assurer du passage réussi de l’OM.

Le vrai prix de l'OM ? Moins de 600 ME ?

🔵 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐬 répondra à vos questions en live sur @TwitchFR ce vendredi 🗯️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Posez vos questions à notre nouvelle recrue dès maintenant👇 pic.twitter.com/s1sOTC0hs7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 10, 2025

La valeur de l’OM augmente, mais il n’est plus question de vendre le club pour McCourt, qui y a songé il fut un temps. Désormais, ses investissements sont copieux, mais le prix demandé empêche toute vente de l’OM assure Romain Molina, pour qui le businessman se trompe totalement sur le prix du club provençal. « Le problème de McCourt, c’est qu’on lui a mis dans la tête que son club valait je ne sais pas combien. (…) Son club ne vaut pas grand-chose. Tu en as 700, 800 millions. Personne ne va t’acheter ça. Même 600, ça ne vaut pas 600, Marseille », a confié le journaliste indépendant, pour qui la transformation actuelle de l’OM en interne est une bonne chose et permet de professionnaliser le club à tous les niveaux, mais n’empêche clairement pas le déficit structurel du club, qui a besoin d’être en Ligue des Champions chaque saison pour éviter de lourdes pertes.

Concernant le prix de l’OM, il sera celui que d’éventuels futurs acheteurs mettront. Mais en dehors des rumeurs souvent farfelues d’intérêts saoudiens, il n’y a pas grand monde au portillon pour racheter le club phocéen à l’heure actuelle.