McCourt sauve encore l’OM, il en a marre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt a encore mis la main à la poche pour permettre à l'OM de sauver son bilan et présenter un budget correct pour la saison prochaine.

Après bien des difficultés, l’Olympique de Marseille a finalement reçu le feu vert des autorités du football français pour débuter son marché des transferts. Avec un peu de retard sur tout le monde mais il fallait bien montrer patte blanche et s’assurer que le budget présenté pour la saison prochaine tenait la route. Encore une fois, c’est le propriétaire du club qui a payé les pots cassés. Selon Mathieu Grégoire, journaliste à L’Equipe spécialisé sur l’OM, Frank McCourt a bien évidemment mis la main à la poche pour éviter le pire à son club. Un message supplémentaire pour ceux qui annoncent que l’Américain est impatient de vendre l’OM, ou l’a même déjà fait. A priori, ce n’est pas le cas et le businessman de Boston continue de sauver la mise à chaque fin de saison, même s’il se lasse bien évidemment de devoir secourir un club qui est très loin de l’équilibre. La saison passée déjà, Pablo Longoria avait été mis sous pression pour vendre des joueurs, ce qu’il avait été incapable de faire, préférant surtout renforcer l’équipe pour donner les moyens à Jorge Sampaoli. Mais comme Mathieu Grégoire l’a expliqué sur les réseaux, McCourt a laissé passer le message qu’il n’épongerait plus les dettes dans un an.

Y a un club qui ne s’embarrasse pas de ça. Tous les autres concurrents ont des déficits moins importants que l’OM. Et vendent des joueurs, ce que l’OM fait très peu. — Mathieu Grégoire (@Serguei) June 24, 2022

« Qui paye chaque année ? C’est les Saoudiens, comme chaque année, a ironisé le journaliste en rapport avec la fameuse VenteOM promise à l’Arabie Saoudite. Il (McCourt) va éponger pour 2021-2022, et il a dit à la direction de se démerder (sic) pour 2022-2023 avec ce qu’ils ont (CVC, Ligue des Champions). A un moment, il a envie d’arrêter de raquer. Il a le droit d’espérer que le club s’autofinance, comme sous Diouf/RLD par exemple. Une entreprise n’a pas vocation à faire moins 80-100 millions d’euros chaque saison. Tous les autres concurrents ont des déficits moins importants que l’OM. Et vendent des joueurs, ce que l’OM fait très peu », a souligné le spécialise de l’OM pour L’Equipe. En attendant, Marseille est une nouvelle fois parti pour recruter plus que vendre cet été, ce qui risque d’agacer du côté du boss du club provençal.