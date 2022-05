McCourt et Sampaoli, un désaccord majeur à l’OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A une journée de la fin du championnat, l’OM n’est pas assuré de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine.

Dauphin du PSG depuis de longs mois, l’Olympique de Marseille a perdu cette place de rêve lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 en s’inclinant à Rennes pendant que Monaco faisait le travail, non sans trembler, à domicile face à Brest. L’ASM et l’OM sont à égalité de points mais le club de la Principauté dispose d’une meilleure différence de buts. Tout va donc se jouer lors de l’ultime journée du championnat : Marseille accueillera Strasbourg tandis que Monaco devra gérer un déplacement périlleux à Lens. L’objectif de Jorge Sampaoli et de ses joueurs sera évidemment de gagner pour assurer le podium et espérer un retour à la deuxième place en cas de contre-performance de Monaco à Lens. Mais selon RMC, l’entraîneur argentin de l’OM ne fait pas d’une qualification en Ligue des Champions une condition absolue pour que la saison de Marseille soit considérée comme réussie.

En effet, la radio indique que Jorge Sampaoli n’aime pas entendre que l’Olympique de Marseille a « l’obligation » d’être en Ligue des Champions. Et pour cause, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine estime que son effectif n’était pas suffisamment fort qualitativement et quantitativement pour être certain de terminer sur le podium de la Ligue 1. Jorge Sampaoli estime par exemple être très short au poste de latéral gauche ainsi que dans le secteur offensif en général. Ainsi, l’ancien entraîneur du FC Séville considère qu’il serait miraculeux d’accrocher une place sur le podium de la Ligue 1 à la fin de la saison. Au contraire, Frank McCourt juge indispensable une qualification de Marseille en Ligue des Champions. Il faut dire que l’été dernier, le propriétaire américain de l’OM a lâché des sous et il souhaite en revoir la couleur avec le gros chèque de l’UEFA en cas de qualification pour la C1.

Frank McCourt exige une qualification en C1

RMC rappelle que si Frank McCourt a comblé les exigences estivales de son entraîneur en faisant chauffer le chéquier pour Guendouzi, Luan Peres, Gerson ou encore Ünder, c’est pour relancer la machine OM après la crise du Covid, dans l’espoir que Marseille retrouve dès la saison prochaine la Ligue des Champions. Il est clair que pour l’homme d’affaires américain, la saison de l’Olympique de Marseille serait un échec, au vu des investissements consentis, s’il n’y a pas de qualification en C1 au bout de cette saison. Grâce au réseau de Pablo Longoria et aux très bonnes idées de son président, l’OM est parvenu à se bâtir un effectif compétitif cet été. Mais cela aura un coût non négligeable cet été avec plusieurs options d’achats ou échéances de transfert à payer. En ce sens, Frank McCourt entend bien encaisser un gros chèque de l’UEFA pour l’aider à assumer la charge financière de la construction de cet effectif marseillais. Autant dire que pour l’ancien propriétaire des Dodgders, une qualification en Ligue des Champions n’est pas vraiment une option. Mais une obligation, que cela plaise ou non à Jorge Sampaoli.