Mathys Tel à l'OM, c'est un dossier impératif

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille va se renforcer en vue de la prochaine Ligue des champions. Parmi les renforts suggérés à Benatia et Longoria, il y a Mathys Tel, le jeune attaquant prêté cette saison par le Bayern Munich à Tottenham.

Prêté pour 10 millions d'euros par le club allemand aux Spurs, l'ancien joueur du Stade Rennais, acheté pour 20 millions d'euros par le Bayern Munich, pourrait de nouveau être prêté la saison prochaine puisque Tottenham n'a pas levé l'option d'achat à 55 millions d'euros. Agé de 20 ans, le natif de Sarcelles a un profil qui plait à énormément de clubs, même si les dirigeants allemands seront gourmands. Interrogé lors d'une émission sur la chaîne Foot Central, K.Sourakata estime que Mathys Tel a le profil idéal pour venir renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Le journaliste explique pourquoi l'Olympique de Marseille peut rafler la mise et faire signer l'ancien joueur du Stade Rennais lors du mercato qui débute début juin.

Mathys Tel de retour en Ligue 1 à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATHYS TEL (@m.tel14)

Pour notre confrère, Mathys Tel et l'OM auraient tout à gagner dans cette opération : « Il faut impérativement que Mathys Tel revienne en Ligue 1 et rejoigne un projet cohérent, avec de la concurrence et qui lui permette d’avoir beaucoup de temps de jeu surtout pour pouvoir jouer sur l’aile. Car pour moi, Amine Gouiri à gauche, ce n’est pas son bon poste et il l’a prouvé à l’OGC Nice où il a eu beaucoup de difficulté à s’imposer ». Reste que la réalité financière est là, si Tottenham a payé 10 millions d'euros pour se faire prêter l'attaquant du Bayern Munich, on voit mal les Bavarois en faire cadeau à l'Olympique de Marseille ou du moins à le prêter à un prix raisonnable.

A moins que Pablo Longoria ficelle une opération comme avec Manchester United et Mason Greenwood et s'offre définitivement Mathys Tel avec un énorme pourcentage pour le Bayern lors d'une future revente. Un deal gagnant-gagnant pour les deux clubs, même si Tel devra donner son accord. Et on le sait, ce dernier a du caractère, puisque l'an passé il avait d'abord refusé de rejoindre les Spurs, avant finalement de changer d'avis comme si de rien n'était.