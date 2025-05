Mateta à l'OM, le forcing a débuté

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve de frapper un grand coup cet été pour faire un retour remarqué en Ligue des Champions. Le nom de Jean-Philippe Mateta, qui rêve de se faire sa place chez les Bleus, est murmuré.

Attaquant de 27 ans au parcours très atypique puisqu’il s’était révélé à Châteauroux avant de manquer le train à Lyon, Jean-Philippe Mateta s’offre une seconde jeunesse en Premier League. Arrivé de Mayence pour 11 millions d’euros en janvier 2022, le Franco-Congolais a trouvé ses marques au sein de Crystal Palace, où il est désormais un élément fort d’une équipe surprise du championnat d’Angleterre, et victorieuse même récemment de son premier trophée avec la FA Cup remportée. Avec encore un an de contrat, Mateta arrive à un moment clé de sa carrière, puisqu’il ne penche pas pour une prolongation. Son rêve est en effet, comme l’annonce L’Equipe, de trouver un grand club européen cet été afin de se faire remarquer par Didier Deschamps pour intégrer l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026.

🚨 𝗝𝗘𝗔𝗡-𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣𝗣𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗧𝗔 𝗔 𝗟’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷🌍🏆 !



Manchester United le piste, mais un retour en France n’est pas exclu. 👀



Il sait que le choix de son club comptera.… pic.twitter.com/6KrJFm0xRz — BeFootball (@_BeFootball) May 23, 2025

Un sacré projet mais qui a le mérite d’être affirmé par le joueur qui possède désormais une valeur marchande estimée à près de 30 millions d’euros. De quoi refroidir quelques prétendants, mais pas forcément l’OM, qui se cherche un numéro 9 pour compléter son attaque, malgré la réussite d’Amine Gouiri. Le calendrier s’annonce en effet beaucoup plus chargé, et les supporters marseillais rêvent de voir Mateta signer en Provence pour un gros coup, surtout que L’Equipe a précisé qu’il n’écartait pas une arrivée en France pour la suite de sa carrière. L’OL ne disputant pas la Ligue des Champions et le PSG étant hors d’atteinte, Marseille a ainsi ses chances, même si des clubs comme Lille ou Monaco peuvent aussi tenter le coup.

En tout cas, le forcing a déjà débuté chez les supporters, qui incitent sur les réseaux sociaux Pablo Longoria à tenter sa chance. Le président espagnol du club phocéen adore les défis, et faire venir Mateta pour franchir un cap en Ligue des Champions en serait un de taille.