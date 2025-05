Mason Greenwood veut plaquer l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Malgré la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et sa saison pleine, Mason Greenwood compte quitter l'OM et se voit bien revenir en Premier League.

La fin de saison approche et l’Olympique de Marseille a rempli son objectif en allant chercher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Meilleur buteur du club provençal, Mason Greenwood a connu une période délicate au coeur de la saison, où le public et son entraîneur l’ont clairement pointé du doigt pour sa suffisance. L’ailier anglais s’est bien repris pour terminer fort, et valider ce grand objectif qui était crucial pour ses dirigeants. Mais rien ne dit que ce retour en C1 se fera avec l’ancien de Manchester United la saison prochaine.

Pas de C1 pour Greenwood la saison prochaine ?

En effet, The Telegraph dévoile deux informations importantes qui remettent clairement son avenir en cause. Tout d’abord, Mason Greenwood, qui a vécu à Madrid lorsqu’il évoluait à Getafe, puis à Marseille, a le mal du pays selon son entourage. Il a vécu toute sa vie en Angleterre et même s’il n’y sera pas forcément bien accueilli en raison de son passé extra-sportifs, la vie au Royaume-Uni lui manque et il est décrit comme « home sick » c’est à dire avec le mal du pays.

En plus de cette situation personnelle plus que sportive, l’ailier de l’OM a des premiers contacts sérieux en Premier League, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Le média britannique affirme que deux clubs l’ont contacté, mais ont pour le moment réussi à garder leur identité secrète. Un retour à Manchester United ne tente pas vraiment le joueur anglais et son entourage, qui savent que ce genre de come-back est rarement productif. Le nom de Tottenham a été murmuré ces dernières semaines, mais cela ne lui garantit pas de jouer le haut du tableau en Premier League. Seule certitude, l’Angleterre lui fait de nouveaux les yeux doux et si l’OM pourrait en tirer une très belle somme financièrement, ce départ qui se dessine va tout de même provoquer une énorme perte sportive pour être au niveau en Ligue des Champions la saison prochaine.