Mason Greenwood dragué en Italie, gros danger à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'ailier anglais Mason Greenwood fait saliver de l'autre côté des Alpes. Un club avec de gros moyens financiers pourrait tenter sa chance dans le mois d'août.

Il reste un mois de mercato, et les supporters de l’OM sont logiquement très confiants. Leur club est très attractif et aucun joueur majeur n’a changé d’air, c’est presque le mercato rêvé par les fans de tous les clubs. Mais il reste encore un mois et beaucoup de choses peuvent se passer. Surtout quand des clubs aux poches pleines vont vouloir se renforcer. Ainsi, le Corriere dello Sport fait une révélation étonnante ce dimanche, dévoilant que, si Ademola Lookman devait rejoindre l’Inter Milan ou un autre club cet été pour un transfert de très haut vol - on parle de 45 millions d’euros - alors cette somme pourrait être directement allouée pour faire signer son remplaçant.

Et c’est là que le journal italien dévoile que le nom de Mason Greenwood est bien placé sur la liste des dirigeants de Bergame. Ces derniers savent que l’Anglais sera très difficile à déloger de l’OM, surtout que, sur le plan strictement financier, Marseille devra donner 50 % de l’argent récolté à Manchester United dans le deal bouclé en 2024 pour le faire venir au Vélodrome.

L'Atalanta cache bien son jeu et son magot

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Mais entre sa saison dernière impressionnante sur le plan statistique et sa préparation impeccable, l’ancien joueur de Getafe impressionne et fait logiquement saliver des clubs qui vont récupérer des grosses sommes d’argent, avec un recrutement de prestige à faire. Pour le moment, aucune inquiétude du côté de l’OM, Mason Greenwood n’a pas demandé à quitter le club et une grosse vente n’est pas à l’ordre du jour. La preuve, les offres copieuses pour Leonardo Balerdi, notamment en provenance de Newcastle, ont été repoussées récemment. Mais la fin du mercato révèle parfois quelques surprises, et les joueurs qui marchent fort ont la capacité de provoquer des offres irréelles, surtout pour un club comme l’Atalanta Bergame. Un club qui ne paye pas forcément de mine, mais a tout de même réussi à vendre ces quatre dernières années pour plus de 100 millions d’euros ses meilleurs joueurs, et possède donc un sacré pactole à utiliser pour recruter.