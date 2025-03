Marseille ne se plaint presque pas de Stéphanie Frappart

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pas de polémiques à Marseille ce dimanche avec Stéphanie Frappart qui a officié pendant OM-Nantes. Quelques critiques toutefois...

Dans la triste histoire du traitement des arbitres en Ligue 1, les regards se sont tournés vers Lyon ce dimanche avec le comportement dangereux et incompréhensible de Paulo Fonseca avec Benoit Millot dans les derniers instants du match OL-Brest. L’entraineur portugais venait d’être expulsé et il va prendre très cher, pouvant légitimement perdre son poste pour son attitude bien trop véhémente. Pour une fois ces dernières semaines, l’OM a vécu un match tranquille à ce niveau. Après les dernières polémiques et le dérapage de Pablo Longoria cette fois-ci, Stéphane Frappart avait été nommée pour diriger le match de ce dimanche soir contre Nantes.

Frappart trop gentille avec les Nantais ?

Frappart au vu de son arbitrage ce soir, on sait officiellement qu’elle a déposé une plainte contre Longoria.



À côté de la plaque — Adam 🇵🇸 (@Adammser) March 2, 2025

Au moment de faire le bilan de cette rencontre, La Provence n’a presque pas trouvé à redire sur la prestation de la seule femme-arbitre de Ligue 1. Le match a été dirigé sans souci majeur, même si l’ouverture du score refusée à l’OM l’a été pour quelques millimètres, ce qui fait toujours débat. Pas de polémique, mais la critique est tellement facile contre les arbitres, que La Provence a finalement trouvé des choses à redire sur la prestation de Stéphanie Frappart. « Elle aurait pu toutefois être plus sévère avec le gain de temps des Canaris. Est-ce une question d’interprétation? De niveau? Ou une énième théorie du complot, comme le pensent de nombreux supporters ? », a tout de même lancé le quotidien local, qui démontre bien malgré lui qu’on peut toujours trouver des problèmes aux arbitres quand on cherche bien.

En tout cas, même s’ils sont tous suspendus ou sur le point de l’être, les dirigeants de l’OM se sont faits discrets ce dimanche sur tous les sujets, au Vélodrome.