Marseille laisse tomber, OL-OM sera bien rejoué

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Près de deux mois après l'agression dont Dimitri Payet a été la victime au Groupama Stadium, la LFP va désormais pouvoir fixer définitivement la date du match OL-OM.

L’Equipe avait pressenti le coup, et RMC le confirme ce lundi soir, l’Olympique de Marseille a finalement renoncé à porter devant le Comité Nationale Olympique et Sportif Français l’affaire du match à rejouer contre l’Olympique Lyonnais. Suite au grave incident vécu au Groupama Stadium, Dimitri Payet étant touché par une bouteille lancée par un spectateur, la commission de discipline avait sanctionné d’un retrait d’un point l’OL, mais avait décidé de faire jouer ce match à huis clos au Groupama Stadium à une date à fixer. Pablo Longoria avait contesté le fait de devoir disputer cette rencontre, le patron marseillais espérant avoir la victoire sur tapis vert, et un recours avait été déposé devant la commission d’appel de la FFF. Début janvier, la Fédération avait confirmé la décision de la LFP, ce que l’OM pouvait cette fois contester devant le CNOSF. Mais finalement les dirigeants marseillais en resteront là, Dimitri Payet et ses coéquipiers devront donc rapidement revenir à Lyon pour disputer ce match stoppé au bout de quelques minutes.

OL-OM rejoué le mercredi 26 janvier ?

Le quotidien sportif avait affirmé que l’Olympique de Marseille allait attendre le dernier moment pour faire part de sa décision, afin de ne pas devoir jouer ce match ce mercredi 19 janvier, mais plutôt le mercredi 26 janvier. En effet, le 26, on sera dans un créneau international sauf pour l’UEFA. Autrement dit, l’OL et l’OM devront libérer leurs joueurs sud-américains, tout cela alors que la Coupe d’Afrique des Nations aura évidemment débuté. Du côté de Lyon, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes devraient donc être absents, car le Brésil jouera dans le cadre des qualifications pour le Mondial, tandis que l’OM se passera probablement de Gerson, lui aussi avec la Seleçao, et Konrad de la Fuente, s’il est retenu par la sélection des États-Unis. Nul doute que du côté de Jean-Michel Aulas on regardera attentivement la décision de la LFP, et cela même si les instances n’ont pas vraiment un choix énorme pour fixer la date de cette rencontre.