Manquer le podium, ce serait un fiasco pour l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Deuxième de Ligue 1 pendant plusieurs journées, l'OM se retrouve aujourd'hui hors du podium après des résultats contrastés en championnat. Ludovic Obraniak estime que les joueurs d'Igor Tudor ont encore le temps de se reprendre et de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Actuellement quatrième du championnat, l'OM a retrouvé des couleurs après sa victoire contre l'OL le week-end dernier et a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Les Marseillais sont néanmoins relégués à 9 points du RC Lens, dauphin du PSG. L'OM lutte actuellement pour la troisième place avec Rennes, Monaco ou le surprenant club de Lorient. Avant d'affronter Monaco pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Marseille souhaite bien terminer la saison avant la trêve internationale. Mais pour Ludovic Obraniak, malgré les mauvais résultats, l'OM peut facilement se replacer en championnat en insufflant une bonne dynamique et en enchaînant les victoires. Par le passé, l'OM a réussi à être champion d'automne à la mi-saison avant de s'écrouler et de louper la C1. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux voit bien Marseille faire l'inverse avec une grande seconde partie de saison.

L'OM finalement en Ligue des Champions ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Il y a beaucoup d'exemples où les Olympiens étaient bien placés à mi-championnat, je pense, à l'époque Bielsa ou Garcia et où à la fin, ils ont été privés de Ligue des Champions. Lorsque l'on regarde l'effectif, cette équipe est taillée pour aller chercher une place en C1. En fonction des résultats, ça peut monter, ça peut descendre, mais l'OM reste dans les clous actuellement. De toute façon, c'est toujours en deuxième partie de saison qu'il faut passer la seconde » a confié le franco-polonais sur le plateau de l'Équipe du soir. Ludovic Obraniak estime que les Phocéens ont encore toutes leurs chances pour terminer sur le podium et ainsi, retourner en Ligue des Champions pour prendre leur revanche sur l'Europe. Sans quoi, au regard de l'effectif et des dépenses effectuées par Pablo Longoria, ce serait une énorme déception.