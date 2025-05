Manor Solomon à l'OM, la décision est prise ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Un temps évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, Manor Solomon ne devrait finalement pas rejoindre le club de la Canebière. Les dirigeants phocéens se sont retirés de la course, laissant Leeds prendre le large.

Avec la qualification assurée en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a désormais le regard rivé sur la saison prochaine, mais aussi et surtout sur sa préparation. Pour permettre à Roberto De Zerbi - s'il est encore là au coup d'envoi du prochain exercice - de bénéficier des meilleures armes pour se donner une chance de ne pas être ridicule sur la scène européenne, le tandem Longoria-Benatia cherche activement à recruter des joueurs de grand talent. Toutes les lignes sont ciblées, sans exception. Si le secteur défensif est évidemment celui qui demande le plus de travail, celui offensif n'est pas en reste non plus. Un temps convoité par l'OM, l'ailier israélien Manor Solomon ne devrait finalement pas rejoindre la Commanderie cet été, selon des informations rapportées par le site d'information sur les Peacocks, Marching On Together.

Manor Solomon zappé par l'OM

Greenwood négocie son départ dans le dos de l’OM https://t.co/0CHbebnUxY — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2025

Il sort d'une saison retentissante avec Leeds. Manor Solomon, auteur de 10 buts et 12 passes décisives en 39 matchs de Championship, a été l'un des artisans majeurs du sacre des Peacocks. Conscient de ses qualités, l'OM a d'abord pris des renseignements auprès de Tottenham, le club qui a prêté l'international israélien à Leeds, pour un transfert cet été. Mais face aux exigences des Spurs, lesquels demandent près de 24 millions d'euros, la direction phocéenne a décidé de se retirer de la course.

Désormais, Marseille doit se concentrer sur de nouvelles pistes, plus abordables et non moins talentueuses. Quant à Manor Solomon, il y a désormais de fortes chances qu'il soit définitivement transféré à Leeds cet été, bien qu'un accord soit encore loin d'être trouvé puisque le néo-promu en Premier League ne veut pas payer la somme exigée par Tottenham.