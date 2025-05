Manor Solomon fait un grand pas vers l'OM

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Pour ne pas être ridicule la saison prochaine en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a prévu de réaliser un mercato estival ambitieux. Parmi les joueurs ciblés, Manor Solomon est déjà d'accord pour venir.

Avant le coup d'envoi de la saison, l'Olympique de Marseille avait clairement défini son projet de retrouver rapidement la Ligue des champions. En posant de lourds investissements pour s'offrir le convoité Roberto De Zerbi et plusieurs joueurs majeurs du football européen (Rabiot, Hojbjerg), le club phocéen n'avait plus qu'à enchainer les bonnes prestations pour se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Malgré une période de crise qui a duré plusieurs matchs à la fin de l'hiver, l'OM a su préserver sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Désormais officiellement qualifié pour la prochaine C1, le club sudiste va devoir s'activer pour recruter des joueurs talentueux afin de combler les grosses lacunes et espérer pouvoir faire bonne figure face aux cadors européens. Parmi les noms évoqués, on retrouve un certain Manor Solomon.

Solomon veut quitter Tottenham, bonne nouvelle pour l'OM

Manor Solomon sort d'une excellente saison du côté de Leeds United en prêt de Tottenham. Auteur de 10 buts et 12 passes décisives avec les Peacocks, l'attaquant israélien a été un artisan majeur du titre de Championship. Intéressé par son profil, l'Olympique de Marseille est prêt à passer à l'action. Et ça tombe bien, car le joueur veut quitter les Spurs une fois de retour de son séjour à Leeds, rapporte London World. Son entourage est même déjà prêt à accepter une éventuelle offre marseillaise. Pour le laisser partir, le club londonien demande au moins 20 millions d'euros. Une jolie affaire pour un joueur qui est arrivé libre de tout contrat en 2023.

A Marseille, on voit d'un très bon œil la potentielle signature de Manor Solomon. Roberto De Zerbi a donné son feu vert pour le recruter, l'entraineur italien appréciant fortement son profil. Quoi qu'il en soit, pour les échéances importantes de la saison prochaine, l'OM aura besoin de nouvelles recrues sur toutes les lignes.