Malinovskyi priorité du mercato, l'OM fait le forcing

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu offensif pour combler la blessure d’Amine Harit, l’OM est toujours intéressé par Ruslan Malinovskyi.

En fin de contrat avec l’Atalanta Bergame en juin 2024 en raison d'une option enclenchée dans son contrat, le milieu offensif ukrainien de 29 ans est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts cet hiver. Déjà ciblé par Pablo Longoria l’été dernier, Ruslan Malinovskyi est toujours dans le viseur du club olympien, qui cherche désormais un joueur pour combler la grave blessure d’Amine Harit, d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison. C’est ainsi que selon les informations de La Provence, les négociations ont débuté entre les dirigeants de l’OM et ceux de l’Atalanta Bergame autour de la possible arrivée de Malinovskyi à Marseille. Cette fois, il n’est pas question d’un échange alors que cette possibilité avait été évoquée par le passé. Les noms de Cengiz Ünder et d’Amine Harit -justement- avaient été cités pour faire le chemin inverse.

L'OM veut Malinovskyi... et Boga

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

C’est désormais un prêt qui est à l’étude entre l’OM et l’Atalanta pour Malinovskyi. Mais à en croire le quotidien marseillais, ce deal ne pourra pas voir le jour tant que le départ de Gerson ne sera pas acté. Pour rappel, le Brésilien était tout proche de Flamengo, mais les négociations trainent en longueur entre l’OM et le club auriverde, qui n’est pas prêt à aligner les 20 millions d’euros réclamés par Pablo Longoria pour le transfert du numéro huit de Marseille. La Provence dévoile par ailleurs que l’OM déborde d’ambitions sur ce mercato hivernal car Ruslan Malinovskyi n’est pas la seule piste du club phocéen, qui aimerait dans l’idéal enrôler deux joueurs : un pour remplacer Harit et un autre pour combler l’éventuel départ de Gerson. Comme indiqué par ailleurs, Jérémie Boga, ancien de l’ASPTT Marseille et qui joue lui aussi à l’Atalanta Bergame, est une cible sérieuse de l’état-major de l’OM. Reste maintenant à voir quelle direction prendra le mercato à Marseille mais une chose est certaine, Pablo Longoria veut faire évoluer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor cet hiver.