Malinovskyi à l’OM, sa femme lâche un gros indice

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM compte déjà 10 recrues, et Pablo Longoria est toujours en feu. Le président marseillais compte profiter des envies de départ de Ruslan Malinovskyi de l'Atalanta Bergame.

Pablo Longoria ne s’interdit rien lors de ce mercato estival complètement fou du côté de l’Olympique de Marseille. Si les supporters exagèrent forcément un peu en rêvant de Cristiano Ronaldo, voir des joueurs comme Alexis Sanchez ou Jordan Veretout s’engager pour le club provençal donne de gros espoirs pour l’exercice à venir. A moins de deux semaines de la fin de la fenêtre de recrutement, le président de l’OM continue à travailler sur des pistes ambitieuses. La possibilité de faire signer Ruslan Malinovskyi, le remuant ailier de l’Atalanta Bergame, est à l’étude désormais, dans un éventuel échange avec Cengiz Ünder. Il faut dire que le club italien a compris que son international ukrainien ne prolongerait pas, à un an de la fin de son contrat. Une situation qui a mis en appétit Pablo Longoria, qui avait déjà flairé le coup dans d’autres dossiers similaires cet été. Mais ces derniers jours, Malinovskyi discutait avec des clubs de Premier League, sans que cela ne débouche. Résultat, l’OM est entré dans la danse, surtout que Roksana Malinovskyi, l’épouse du joueur, a confirmé que son mari allait partir dans un message en italien sur les réseaux sociaux.

Le départ de Malinovskyi ne fait aucun doute

« Nous avions acheté notre maison il y a deux ans mais nous l’avons vendue maintenant. Pour moi, il n’y a rien de plus important que la famille et la carrière de Ruslan. S’il ne peut pas rester à l’Atatanta, d’autres solutions devront être trouvées. C’est sûr que c’est dommage, mais c’est le football. Nous sommes contraints de chercher d’autres options. Bergame restera notre maison, mais nous devons penser à sa carrière », a livré l’épouse du joueur ukrainien, très bavarde sur les réseaux sociaux et qui fait bien comprendre l’état d’esprit du couple et donc de l’attaquant de l’Atalanta. Un joueur à cueillir et qui pourrait permettre de faire d’une pierre deux coups, sachant que Cengiz Ünder ne semble pas vraiment faire partie des plans d’Igor Tudor, et qu’il intéresse le club de Bergame.