Luis Muriel à l’OM, ça tire dans tous les sens

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le nom de Luis Muriel revient avec insistance pour renforcer l’attaquant de l’OM durant ce mercato.

A la recherche d’un joueur offensif de poids, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Luis Muriel. C’est tout du moins ce dont est certain la presse italienne, qui évoque tous les jours ou presque l’intérêt de l’OM pour l’international colombien de l’Atalanta Bergame. De son côté, Fabrizio Romano a démenti cette piste, expliquant que Pablo Longoria et Javier Ribalta exploraient d’autres dossiers en attaque. Le grand bluff continue autour de la potentielle venue de Luis Muriel à l’Olympique de Marseille puisque dans son édition du jour, le Corriere dello Sport dévoile que le vice-champion de France en titre a transmis une première offre d’environ 10 millions d’euros à l’Atalanta Bergame pour le transfert de Luis Muriel, ce qui tendrait à confirmer le réel intérêt de Marseille pour l’ex-attaquant du FC Séville.

Une offre de 10 ME de l'OM pour Luis Muriel ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Luis Muriel ne sera pas retenu de force par l’Atalanta Bergame, qui aimerait le conserver mais qui préfère surtout le vendre plutôt que de le voir partir libre dans un an. Hors de question pour autant de brader Luis Muriel, dont le prix a été fixé à 15 millions d’euros par les dirigeants italiens. Selon les informations du Corriere dello Sport, la proposition de l’Olympique de Marseille a donc été refusée. Et tandis que l’Atalanta Bergame attend avec impatience la surenchère de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, celle-ci pourrait ne jamais intervenir. En effet, le média dévoile que l’OM envisage sérieusement de lâcher l’affaire dans ce dossier jugé trop onéreux. Il faut dire que malgré la qualification directe pour la Ligue des Champions, Marseille reste ardemment surveillé par la DNCG ainsi que par le fair-play financier et ne peut donc pas se permettre n’importe quelle folie. Et cela peu importe la qualité des joueurs ciblés.