Longoria va partir, l'OM doit se préparer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'avenir d'Igor Tudor est au coeur des préoccupations du côté de Marseille. Mais c'est également la situation de Pablo Longoria qui suscite des interrogations sur le long terme, le président de l'OM n'étant pas là pour toute sa vie.

A une journée de la fin du Championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille fait son bilan, et même si le club phocéen n’est pas le dauphin du PSG, il a tout de même connu une bonne saison. Cependant, le cas Igor Tudor commence à susciter des interrogations, l’entraîneur croate étant flou sur son avenir à quelques jours d’une réunion avec Pablo Longoria. Si l’OM doit encore changer d’entraîneur, se pose aussi la question de l’avenir du président marseillais. Chouchou des supporters, Longoria a tout de même du mal à stabiliser le club, chaque mercato ressemblant à une suite de paris qui sont souvent réussis, mais aussi parfois totalement ratés. De quoi susciter un flou sur son avenir à Marseille, d’autant que l’on sait l’amour qu’a Pablo Longoria pour la Serie A et l'Italie. Et sur RMC, le départ du patron de l’OM n’est plus un sujet tabou.

Longoria rêve d'Italie

Dans l’After, Stéphane Guy et Florent Gautreau ont dit tout le bien qu’ils pensaient de Pablo Longoria, mais reconnu que du côté de l’Olympique de Marseille, on ne peut pas sérieusement vivre dans une situation aussi instable. « Il faudrait savoir quel est le projet de Pablo Longoria avec l’OM, car au final, on se demande si c’est un projet à long terme pour relancer l’OM sur des bases, ou est-ce qu’il va passer 3 ou 4 ans à faire des choix, souvent bons, du trading et beaucoup de transferts, et ensuite, il va repartir ailleurs. Parce que Longoria a aussi des ambitions personnelles (…) Pablo Longoria est un président de qualité, mais je pense qu’il est comme les joueurs actuels, il a un plan de carrière. Il rêve du football italien, actuellement, il doit rêver de la Juventus. On est dans ce foot-là. Il a apporté des choses à la Ligue 1, mais tout cela, c'est du business, un CV des compétences que l’on montre (…) Le pari Tudor était risqué, il a été gagnant. Longoria n’a pas de projet à long terme pour l’OM. Même si c’est un bon président, il n’a pas de vrai projet pour les années à venir. Il peut faire du mal aux grosses écuries, mais pas plus et ça m’inquiète », a confié Florent Gautreau, rejoint dans ce raisonnement par l’ancien journaliste de Canal+.

Des transferts rentables pour l'OM ?

Pour Stéphane Guy, Pablo Longoria a fait de bonnes choses, mais cette multiplication des transferts n’est pas possible éternellement si l’Olympique de Marseille veut se stabiliser. « Il y a un côté chamboule-tout dans ce que fait Longoria, qui ne doit pas être que sportif d’après moi. Ce qu’a fait Tudor est difficilement attaquable, il est devancé par une équipe qui a dix fois les moyens de l’OM et une autre qui était sur une dynamique exceptionnelle. Marseille est à sa place. Ne pas installer un entraîneur sur la durée, c’est un frein au développement et avoir encore un été compliqué (…) Longoria fait beaucoup de transferts, et il serait peut-être bon de prendre le temps de se poser et de regarder opération par opération ce qu’il se passe. On a une vision positive du bilan de Longoria, mais il faudrait mettre des chiffres en face des joueurs pour en être certain », réclame le journaliste.