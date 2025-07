Leeds double l’OM, Paixao est furieux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Igor Paixao ne concerne plus uniquement que l’OM puisque Leeds est également très chaud sur l’international brésilien. Mais pour l’instant, l’ailier de Feyenoord donne toujours sa préférence à Marseille.

Très peu connu en France malgré son excellente saison au Feyenoord Rotterdam en 2024-2025 (18 buts, 19 passes décisives), Igor Paixao est à présent au coeur du feuilleton de l’été, tout du moins à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen négocie la signature de l’attaquant néerlandais depuis près de deux mois mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec le Feyenoord. Comme si le dossier n’était pas assez complexe comme cela, l’OM est à présent concurrencé par un club de Premier League aux moyens financiers bien plus épais. Spécialiste du mercato pour Relevo, Matteo Moretto a confirmé sur YouTube que Leeds avait « un clair avantage » sur l’Olympique de Marseille dans le dossier Igor Paixao désormais.

Igor Paixao qui relike une nouvelle publication de l’OM publiée il y’a 11 minutes…



Il est amoureux de l’OM c’est obligé il veut trop le club 💙🤍🇧🇷 #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/KZndjUl2SK — Shelby_1399 (@Prince_Vegeta17) July 25, 2025

Et pour cause, le club anglais n’a pas chipoté en s’alignant immédiatement sur les exigences de Feyenoord en proposant 35 millions d’euros hors bonus pour l’ailier gauche de 25 ans. On pourrait alors penser que le dossier est définitivement mort pour Marseille… mais ce n’est pas (encore) le cas. Car de son côté, Igor Paixao est d’accord avec l’OM sur la base d’un contrat de cinq ans, et il n’a pas encore changé d’avis. Malgré le forcing de Leeds, le joueur souhaite toujours venir à Marseille et disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Leeds tient la corde, l'OM contre-attaque

Il ne se cache d’ailleurs pas pour faire savoir qu’il veut absolument venir à l’OM. Comme les jours précédents, Igor Paixao s’est amusé ce vendredi à liker différentes publications de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Un moyen d’afficher clairement sa préférence en faveur du club phocéen et indirectement de mettre la pression sur le Feyenoord. L’OM doit aussi faire vite dans ce dossier pour ne pas lasser le joueur. La presse italienne révélait ce vendredi matin que Medhi Benatia avait soumis une offre de 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Suffisant pour rafler la mise ? Les prochains jours nous en diront plus mais du côté d’Igor Paixao, on espère qu’un accord sera vite trouvé pour enfin passer à autre chose.