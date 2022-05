Le taulier de l'OM perd la tête au pire moment

Dans : OM.

L'OM arrive dans le moment crucial de la saison où tout se joue. Avec des joueurs usés mentalement.

En début de saison, puis courant le mois de janvier, Jorge Sampaoli avait expliqué avec véhémence que le groupe de l'OM était trop juste à ses yeux pour pouvoir remplir tous les objectifs. Le fiasco en Europa League lui a donné raison sur la densité de son groupe, même si l’entraineur argentin a décidé de lui-même de faire des choix forts. Il a écarté définitivement des joueurs comme Alvaro Gonzalez, a mis sur la touche Luis Henrique ou Konrad De la Fuente avant sa blessure, et s’est même longuement privé d’Amine Harit avant d’être poussé à lui redonner sa chance par son président. Bien parti pour terminer sur le podium, l’OM a néanmoins semblé très en difficulté face au pressing de Feyenoord, au point de se faire de nombreuses frayeurs défensives. Il faute dire que les joueurs se disent marqués psychologiquement par cette saison à rallonge.

William Saliba fait un aveu

Un constat qui interpelle au moment de recevoir l’OL, et de surtout devoir tout donner pour renverser la vapeur face à Feyenoord au match retour jeudi prochain. Mais pour William Saliba, l’usure est bien là comme il l’a reconnu sur Amazon Prime. « Cette année, j’ai pris l’habitude de jouer tous les 3-4 jours, on a fait presque seulement ça dans l’année. Il faut continuer, mais après il faut aussi gérer mentalement. Ici, il y a la pression des matchs, on doit toujours gagner. C’est une bonne pression, mais ça fatigue mentalement, plus que physiquement », a livré le jeune arrière central, pour qui il faut aussi apprendre à gérer cette longue saison éprouvante pour les nerfs. Surtout pour un joueur qui a connu un premier appel en équipe de France, un événement qui est toujours très difficile à digérer sur la durée. L’ancien stéphanois, qui a rendu une copie très limite contre Feyenoord jeudi dernier, va donc vite devoir se remettre à l’endroit pour éviter de plonger au moment crucial de la saison.