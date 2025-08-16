Le salaire de Timothy Weah fait hurler à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Timothy Weah a fait sa première sous le maillot de l'OM, et il n'a pas vraiment convaincu. Pablo Longoria va en attendre plus étant donné l'effort financier majeur pour le faire venir.

C’est une première ratée pour l’OM ce vendredi soir face à Rennes, et absolument personne n’a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais comme tout premier match de la saison, les supporters avaient forcément les yeux rivés sur les nouveaux joueurs, pour voir s’ils pouvaient apporter quelque chose à leur équipe. Remplaçant au coup d’envoi, Timothy Weah est entré en jeu dès la pause à la place de Geoffrey Kondogbia, afin de dynamiter le côté droit et d’être un relai de Mason Greenwood afin de profiter des espaces laissés par les Rennais en infériorité numérique. Malgré beaucoup de bonne volonté, l’international américain n’est quasiment jamais passé, et n’a fait aucune différence. Son côté a même souffert défensivement face à Fofana ou Blas, ce qui n’a pas rassuré les supporters de l’OM. Ces derniers ne veulent bien évidemment pas enterrer trop vite le fils de Mister George, mais ils vont forcément attendre plus du joueur prêté par la Juventus.

Deux fois mieux payé que Medina

Surtout que les révélations de Sportune sur son salaire vont rajouter un peu de pression sur ses prestations. En effet, Timothy Weah arrive avec un énorme salaire, puisque l’OM va le payer 3,2 millions d’euros sur la saison à venir. Cela fait de lui le 6e joueur le mieux payé du vestiaire, devant des joueurs importants comme Geronimo Rulli, et même deux fois mieux rémunéré qu’un certain Facundo Medina par exemple. L’âge et les contrats pèsent forcément, mais cela représente tout de même une grosse dépense pour l’OM, et Roberto De Zerbi comme les dirigeants vont certainement espérer que l’ancien joueur du PSG et de Lille trouve rapidement le rythme pour montrer qu’ils ont eu raison de miser aussi gros sur leur homme de couloir droit.